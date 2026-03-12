Le Jaecoo 5 Hybride est le SUV hybride d'accès à la gamme Jaecoo

Le Jaecoo 5
SHS-H (hybride) est le SUV
compact hybride
d'accès à la gamme Jaecoo.
Le Jaecoo 5 SHS-H embarque la technologie hybride
SHS (Super Hybrid System) de cinquième génération du Groupe Chery composée d'un moteur 1.5T GDI DHE, d'un moteur électrique de 150 kW, de la transmission hybride dédiée DHT1 et d'une batterie de 1,83 kWh de capacité brute. L e groupe propulseur hybride associe un moteur thermique de 143 ch (105 kW) à un moteur électrique de 204 ch 5150 kW). L'ensemble délivre un couple combiné de 295 Nm.
La motorisation hybride permet de maîtriser la consommation
(5,3 litres aux 100 km) et d'afficher des émissions de CO2
de 120 g/km.
La technologie full hybride, sans recharge, privilégie le fonctionnement électrique. Le système de contrôle interne adapte les modes de recharge de la batterie (électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur ou régénération) selon les conditions de roulage.
Le design extérieur est une interprétation des formes épurées du langage stylistique de Jaecoo.
L'intérieur du SUV compact offre un habitacle spacieux.
Le Jaecoo 5 bénéficie d'une combinaison de hardware et de software de dernière génération permettant des fonctionnalités avancées et une intégration complète des systèmes, tant sur les écrans HD du tableau de bord que sur l'affichage tête haute et le système de commande vocale. L'écran vertical HD de 13,2 pouces constitue le centre du système multimédia : info-divertissement, connectivité, aides à la conduite
, climatisation, éclairage ambiant et caméra HD 540° avec vision
en transparence.
Le Jaecoo 5 intègre une technologie avancée en matière de conception de carrosserie, de systèmes d'assistance à la conduite
et de protection passive.DIMENSIONS
Avec 4,38 m de long, 1,86 m de large et 1,67 m de haut, le Jaecoo 5 présente des dimensions compactes
.DESIGN EXTÉRIEUR
Le Jaecoo 5 présente des formes épurées, caractéristiques
de Jaecoo, dont il suit la philosophie « Le Nouveau Classique » : s'inspirer du classique et aller plus loin.
La face avant adopte une calandre évoquant une cascade. Le logo Jaecoo est apposé sur une calandre encadrée de projecteurs full LED en configuration verticale et horizontale, avec des signatures lumineuses géométriques.
Le profil latéral met l'accent sur des passages de roue marqués et des lignes droites et propres.
Toute la gamme est équipée de jantes alliage 18 pouces aérodynamiques et de barres de toit.
L'arrière est caractérisé par des épaules larges, un spoiler sportif masquant l'essuie-glace et un bandeau lumineux full LED.
Le Jaecoo 5 est disponible huit couleurs: Blanc Khaki (de série), Noir Crystal, Gris Graphite. En version Exclusive il est aussi possible d'opter en option à 900 euros pour une peinture bi-ton Vert Alpin / Toit Noir ou Blanc Khaki / Toit Noir.DESIGN INTÉRIEUR
Le tableau de bord intègre une instrumentation HD de 8,9 pouces et un écran central HD vertical de 13,2 pouces.
La console centrale inclut une recharge rapide par induction (50 W) ventilée, des porte-gobelets, des boutons physiques et un accoudoir.
Le sélecteur de vitesses placé près du volant libère de l'espace
pour le conducteur et est associé à la technologie d'entrée et de démarrage sans clé.
Les sièges avant sont chauffants de série tout comme le volant.
La banquette arrière offre des rangements, aérations, accoudoir central et un port USB.
La finition Exclusive ajoute (liste non exhaustive) une sellerie en cuir synthétique avec sièges avant ventilés, un toit panoramique de 1,45 m², un système audio Sony avec 8 haut-parleurs, une caméra 540° avec véhicule en transparence ou encore un hayon électrique. VOLUME DE CHARGEMENT
Le coffre offre 410 litres, extensibles à 1 214 litres sièges rabattus (VDA 215 / 214).CONNECTIVITE ET INFO DIVERTISSEMENT
L'architecture électronique repose sur le SoC Qualcomm Snapdragon 8155, capable de traiter jusqu'à 8 000 milliards d'opérations par seconde. L'interface, développée par Jaecoo, démarre en moins de deux secondes.
L'écran vertical HD de 13,2 pouces contrôle info-divertissement, aides à la conduite, climatisation, éclairage et caméra 540°.
Le véhicule offre un contrôle multimodal : commandes au volant et assistant vocal permettant d'effectuer appels, de régler la température, de choisir une station de radio ou ouvrir les vitres. L'assistant s'active par « Bonjour, Jaecoo » ou une phrase personnalisée.
La connectivité comprend Apple CarPlay, Android Auto
sans fil, Bluetooth multi-connexion, charge par induction (50 W) et ports USB/USB-C avant et arrière (Type A et Type C à l'avant, Type A à l'arrière).MOTORISATION HYBRIDE SHS-H
Le système SHS-H (Super-Hybrid System - Hybrid) associe trois technologies clés : moteur thermique 1.5T GDI DHE, transmission DHT et moteur électrique associé à une batterie.
- Moteur 1.5T GDI DHE
Le moteur thermique 4 cylindres turbocompressé de cinquième génération est conçu pour les systèmes hybrides
. Il développe 143 ch (105 kW) et 215 Nm. Il se distingue par l'usage de six technologies de fonctionnement-clés dont le cycle Miller profond, une combustion intelligente et une gestion thermique avancée pour un rendement de 44,5% qui permet de limiter la consommation de carburant.
- Moteur électrique
Le système hybride
s'appuie également sur un moteur électrique synchrone à aimant permanent développant 204 ch (150 kW). Associé à une batterie lithium-ion
de 1,83 kWh, il participe à la gestion de l'énergie au sein de l'architecture hybride.
Cette configuration permet d'accompagner les phases de démarrage et d'accélération, tout en optimisant l'efficience globale du système et en contribuant à réduire la consommation de carburant
.
- Transmission DHT1
Un rapport unique assure une conduite fluide.
Le système SHS-H (Super-Hybrid System - Hybrid) développe une puissance combinée de 224 ch et un coule de 295 Nm et permet plusieurs configurations selon les conditions de conduite : électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur et récupération d'énergie au freinage.
Le véhicule fonctionne majoritairement avec son moteur électrique de traction, et le passage entre les différents modes EV, hybride série, hybride parallèle ou thermique est totalement imperceptible, garantissant une conduite fluide et réactive.
Deux modes de conduite sont proposés pour s'adapter aux envies et aux conditions de route : Eco et Sport.PLATEFORME
Le Jaecoo 5 repose sur la plateforme modulaire T1X du Groupe Chery, compatible avec des motorisations thermiques, hybrides et électriques. Cette architecture polyvalente
a été conçue pour offrir un équilibre entre dynamisme, habitabilité et sécurité.
Equipé d'une direction assistée électrique et de modes de conduite personnalisables accessibles via l'écran central, le Jaecoo 5 s'adapte aux préférences du conducteur. SÉCURITÉ
Le Jaecoo 5 est composé à 80 % d'acier à haute résistance et repose sur une structure à déformation programmée intégrant des canaux multiples destinés à dissiper l'énergie en cas d'impact. Avec une rigidité torsionnelle de 25 000 Nm/° et un équipement comprenant 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux et central avant) de série, le Jaecoo 5 répond aux standards de sécurité exigeants.REMORQUAGE
Le Jaecoo 5 peut remorquer jusqu'à 750 kg freinés ou non-freinés.AIDES A LA CONDUITE (SYSTÈMES ADAS)
Le Jaecoo 5 propose de série 20 technologies d'aides à la conduite de dernière génération. Elles intègrent :
1. ACC – régulateur de vitesse adaptatif
2. BSD – détection des angles morts
3. DAI – alerte départ du véhicule qui précède
4. DMS – système de surveillance du conducteur
5. DOW – alerte ouverture de portes
6. ELK – maintien d'urgence dans la voie
7. FCW – alerte de collision frontale
8. AEB – freinage d'urgence automatique
9. ISA – adaptation intelligente à la vitesse
10. LCA – aide au changement de voie
11. LDP – prévention de sortie de voie
12. LDW – alerte de sortie de voie
13. ICA – assistance intelligente au régulateur de vitesse
14. IES – ajustement intelligent dans la voie
15. MCB – freinage d'urgence multi-collision
16. RCTB – freinage trafic transversal arrière
17. RCW – alerte anticollision arrière
18. SCF – régulation de la vitesse
19. SLA – aide à la limitation de vitesse
20. TJA – assistant embouteillages
Le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie et aide au changement de file intègre i l'ajustement intelligent dans la voie qui permet de légèrement décaler le véhicule dans sa voie au moment de doubler un poids-lourds.PERFORMANCES
Le Jaecoo 5 SHS-H réalise le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, avec une vitesse maximale de 175 km/h sur circuit.FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS
Le Jaecoo 5 Hybride SHS-H est proposé en deux niveaux de finition : Select et Exclusive- Finition Select :
La finition Select propose un niveau d'équipement complet alliant sécurité, confort et connectivité. Elle intègre 20 systèmes d'aides à la conduite (ADAS), 7 airbags, jantes 18 pouces, HDC, TPMS, aides au stationnement avant/arrière, caméra de recul, capteur de pluie, feux full LED automatiques, sièges avant chauffants, volant chauffant, accès sans clé ni bouton de démarrage, climatisation bi-zone, vitrage acoustique, écrans 8,9 pouces et 13,2 pouces, DAB, Bluetooth, CarPlay/Android Auto sans fil, ports USB/USB-C et assistant vocal.- Finition Exclusive:
La finition Exclusive reprend l'intégralité des équipements de la version Select et y ajoute une dimension plus premium et technologique. Elle se distingue par l'ajout de l'éclairage d'ambiance 128 couleurs, de sièges ventilés, d'un hayon électrique, d'un toit vitré panoramique, d'une sellerie cuir synthétique , des sièges électriques, des rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement, des vitres arrière surteintées, une charge par induction (50 W) ventilée, une audio Sony 8 et une caméra 540°.
La sellerie intérieure en tissu (version Select) ou cuir synthétique (version Exclusive) est noire.PRIX
Le Jaecoo 5 Hybride SHS-H est proposé au prix conseillé de 26 990 euros
en finition Select et de 28 990 euros
en finition Exclusive.GARANTIE
Le Jaecoo 5 est garanti 7 ans ou 150 000 km au premier des deux termes échus. La garantie 7 ans s'accompagne d'une assistance routière
24h/24, 7j/7 incluse pendant deux ans, puis jusqu'à 7 ans sous condition d'entretien dans le réseau de la marque. Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km au premier des deux termes échus, couvrant l'unité d'entraînement et la batterie en assurant au minimum 75% de sa capacité d'origine.