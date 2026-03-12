Le SUV Omoda 9
est le porte-étendard hybride rechargeable
de la marque Omoda et un concentré de technologies.
L'Omoda 9 allie puissance, efficience et confort. Son design extérieur contemporain affirme une présence dynamique, tandis que l'habitacle marie raffinement, technologies et espace
généreux.
Concentré de technologie hybride
rechargeable, l'Omoda 9 affiche une autonomie électrique jusqu'à 145 km (cycle mixte WLTP) et jusqu'à 1 100 km en combiné, grâce à sa batterie haute capacité de 34,5 kWh et son réservoir de 70 litres.
L'Omoda 9 embarque une motorisation hybride rechargeable SHS-P (Super Hybrid System - Plug-in) combinant un moteur thermique 4 cylindres turbo 1.5 litre (cycle Miller, 16 soupapes) et trois moteurs électriques synchrones à aimants permanents : deux à l'avant de respectivement 75 kW (102 ch, 170 Nm), et 90 kW (122 ch, 220 Nm) et un sur le train arrière de 175 kW (238 ch, 310 Nm).
La transmission hybride 3DHT avec 3 embrayages et 3 rapports propose 11 combinaisons de rapports de boîte possible avec les différents moteurs, et la transmission intégrale avec le châssis piloté CDC qui scanne la chaussée 1 000 fois par seconde pour ajuster l'amortissement en temps réel, assurent confort et traction optimale. La batterie lithium-ion
LMFP de 34,46 kWh offre jusqu'à 145 km d'autonomie en cycle mixte WLTP (donnée provisoire, en cours d'homologation), avec une recharge rapide de 30 à 80 % en 25 minutes (donnée constructeur). La puissance combinée atteint 537 ch (395 kW) pour 650 Nm de couple, garantissant performances
élevées et conduite fluide.
Le système détermine automatiquement quels moteurs doivent fonctionner selon de nombreux paramètres et adapte le mode de fonctionnement EV, hybride série, hybride parallèle ou thermique optimisant les performances, l'efficience, le confort et les émissions.DESIGN EXTÉRIEUR
Avec ses 4,77 mètres de long, l'Omoda 9 impose une silhouette dynamique élancée. L'empattement et les lignes fluides mettent en valeur des proportions équilibrées. Les jantes alliage de 20 pouces finement dessinées soulignent le caractère contemporain du crossover et l'impression de robustesse.
La signature lumineuse distinctive, les projecteurs full-LED, l'intégration des éléments de carrosserie et les ajustements millimétrés traduisent un souci de qualité, offrant une identité visuelle affirmée.DESIGN INTÉRIEUR
L'habitacle de l'Omoda 9 allie raffinement et modernité. Les matériaux nobles, comme le cuir avec surpiqûres, s'associent à des inserts métalliques et des commandes physiques précises, offrant une sensation tactile valorisante. L'assemblage et les finitions soignées traduisent une exigence digne des standards les plus élevés du segment.
Au cœur de l'expérience intérieure, deux écrans de 12,3 pouces, totalisant 24,6 pouces d'affichage, offrent une interface pour la navigation, l'info-divertissement et la gestion des systèmes du véhicule.
Le large toit ouvrant panoramique baigne l'habitacle de lumière naturelle, renforçant la sensation d'espace et créant une atmosphère lumineuse.ESPACE À BORD
L'habitacle de l'Omoda 9 offre un espace pensé pour le confort de tous les occupants.
L'empattement optimisé et l'architecture maximisent l'habitabilité : large garde au toit, espace aux jambes généreux et banquette arrière modulable permettent de profiter d'un confort optimal. VOLUME DE COFFRE
Le volume de coffre, modulable et parfaitement exploitable, s'étend de 660 à 1 783 litres, pour accueillir des valises ou des chargements volumineux.CONFORT
L'Omoda 9 déploie un concentré de technologies pour un confort optimal. Les sièges avant et arrière sont chauffants et ventilés, tandis que le châssis piloté CDC et le vitrage acoustique assurent un silence et douceur de conduite.
L'affichage tête-haute à réalité augmentée projette les informations essentielles directement dans le champ de vision
, incluant navigation, aides à la conduite
et données de vitesse.
L'intérieur intègre également un système audio Sony à 14 haut-parleurs dont 2 intégrés dans l'appui-tête conducteur, un chargeur par induction de 50 W, la climatisation automatique bi-zone avec filtration PM2.5 et une connectivité multimédia complète.MOTORISATION HYBRIDE SHS-P
Le système SHS-P (Super Hybrid System - Plug-in) associe plusieurs technologies complémentaires : un moteur thermique 1.5T optimisé pour l'hybridation, trois moteurs électriques et une transmission hybride intégrale 3DHT. Cette architecture avancée a été conçue pour conjuguer performances élevées, efficience énergétique et polyvalence d'usage.- Moteur thermique 1.5T turbo – cycle Miller
Moteur 4 cylindres en ligne turbocompressé de 1 499 cm³, doté d'une distribution à 16 soupapes
et fonctionnant selon le cycle Miller afin d'optimiser le rendement énergétique. Conçu pour fonctionner en parfaite synergie avec l'ensemble hybride, il contribue à maintenir une consommation
maîtrisée lors des longs trajets.- Trois moteurs électriques haute performance
Le système repose sur trois moteurs électriques synchrones à aimants permanents : deux à l'avant (75 kW / 102 ch et 90 kW / 122 ch) intégrés dans la boîte de vitesse et un à l'arrière (175 kW / 238 ch). Alimentés par une batterie lithium-ion LMFP de 34,5 kWh, ils permettent de parcourir jusqu'à 145 km en mode électrique (cycle mixte WLTP).- Transmission hybride intégrale 3DHT et gestion intelligente de l'énergie
La transmission hybride 3DHT avec 3 embrayages et 3 rapports assure une répartition optimale de la puissance entre les roues pour garantir motricité et stabilité. Avec 11 combinaisons de rapports de boîte possibles avec les différents moteurs, la chaîne de traction détermine automatiquement quels moteurs doivent fonctionner selon de nombreux paramètres et permet de combiner efficacité et performances, avec jusqu'à 1 100 km d'autonomie combinée (donnée constructeur).
Au total, l'ensemble délivre 537 ch / 395 kW et 650 Nm de couple combinés, permettant un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et des reprises 90-120 km/h en 2,8 secondes tout en affichant une consommation mixte WLTP de 1,7 litres aux 100 km (donnée provisoire, en cours d'homologation) et 6,9 litres aux 100 km (donnée provisoire, en cours d'homologation) en maintien de charge.PLATEFORME
L'Omoda 9 repose sur la plateforme modulaire T2X développée par le Groupe Chery, compatible avec des motorisations thermiques, hybrides et électriques. Cette architecture polyvalente
a été conçue pour offrir un équilibre entre dynamisme, habitabilité et sécurité.
Équipé d'une direction assistée électrique et de modes de conduite personnalisables accessibles via l'écran central, le véhicule s'adapte aux préférences du conducteur. Ses réglages ont été affinés après plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'essais
en Europe.SÉCURITÉ
L'Omoda 9 intègre 85% d'acier à haute résistance et une architecture à déformation programmée destinée à dissiper l'énergie en cas d'impact.
L'équipement de sécurité comprend 8 airbags de série (frontaux, latéraux avant, rideaux, central avant et genoux pour le conducteur), assurant une protection optimale des occupants.REMORQUAGE
Le modèle peut enfin tracter jusqu'à 750 kg non-freinés et 1 500
kg freinés.AIDES A LA CONDUITE (SYSTÈMES ADAS)
L'Omoda 9 est équipé de série de 20 systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS) qui facilitent la prise en main du véhicule et renforcent la sécurité au quotidien.
Ces technologies accompagnent le conducteur dans de nombreuses situations de conduite, en améliorant la vigilance, la maîtrise du véhicule et le confort sur tous les types de trajets.
Elles intègrent :
- ACC - régulateur de vitesse adaptatif
- BSD - détection des angles morts
- CSA - aide à la vitesse en courbe
- DAI - alerte départ du véhicule qui précède
- DMS - système de surveillance du conducteur
- DOW- alerte ouverture de portes
- ELK - maintien d'urgence dans la voie
- FCW -alerte de collision frontale
- ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
- IES - ajustement intelligent dans la voie
- LCA - aide au changement de voie
- LDP- alerte de franchissement de ligne
- LDW - alerte de sortie de voie
- LKA - aide au maintien dans la voie
- MCB - freinage d'urgence multi-collision
- RCTB - freinage trafic transversal arrière
- RCW - alerte anticollision arrière
- SCF - régulation de la vitesse
- SLC
- limitation de vitesse intelligente
- TJA - assistant embouteillagesPERFORMANCES
L'Omoda 9 réalise le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, avec une vitesse maximale sur circuit de 180 km/h.
Doté de quatre moteurs, dont trois blocs électriques, l'Omoda 9 illustre une approche de l'hybride rechargeable, où efficience énergétique et performances de haut niveau se combienent. La chaîne de traction intégrale fonctionne majoritairement avec ses moteurs électriques de traction, et le passage entre les différents modes électrique EV, hybride série, hybride parallèle ou thermique est imperceptible.
Au quotidien, sa batterie de 34,5 kWh autorise jusqu'à 145 km d'autonomie en mode électrique.
Sur les longs parcours, l'architecture hybride prend le relais de manière imperceptible pour porter l'autonomie totale jusqu'à 1 100 km. La gestion énergétique optimisée permet de maintenir une consommation maîtrisée.
L'Omoda 9 revendique une puissance cumulée de 537 ch pour 650 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,9 secondes, le 30 à 70 km/h en 2,3 secondes et les reprises de 90 à 120 km/h en 2,8 secondes, tandis que la transmission intégrale garantit une motricité et une stabilité de premier ordre, quelles que soient les conditions d'adhérence.FINITION & ÉQUIPEMENTS
La finition Premium combine technologies avancées, sécurité et raffinement. Elle intègre 20 systèmes ADAS, 8 airbags, des aides au stationnement avant et arrière avec stationnement automatique (APA), une caméra 540° avec fonction véhicule transparent, des phares Full-LED, des jantes alliage 20 pouces, ainsi que des rails de toit et des vitres arrière surteintées.
À bord, le confort et la technologie sont au cœur de l'expérience avec une sellerie cuir complète, des sièges avant chauffants, ventilés et massants, des sièges arrière chauffants et ventilés inclinables électriquement, un volant chauffant avec réglage électrique, une climatisation automatique bi-zone avec filtre PM2.5, un toit ouvrant panoramique et vitrage acoustique.
L'expérience digitale repose sur un combiné d'instruments 12,3 pouces, un écran central 12,3 pouces, un affichage tête haute à réalité augmentée, Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, un chargeur à induction de 50 W et un système audio Sony à 14 haut-parleurs avec haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête conducteur.PRIX
L'Omoda 9 est proposé au prix conseillé de 49 990 euros.GARANTIE
L'Omoda 9 est garantie 7 ans ou 150 000 km, au premier des deux termes échus. Cette garantie de 7 ans inclut une assistance routière
24h/24 et 7j/7 pendant deux ans, puis jusqu'à 7 ans sous réserve d'un entretien réalisé dans le réseau de la marque. Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km, au premier terme atteint, couvrant l'unité d'entraînement et la batterie avec une capacité minimale de 75 % de leur valeur d'origine.