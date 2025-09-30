Leasing social : des écarts significatifs entre mensualités attractives et coûts réels sur trois ans

Le leasing social revient le 30 septembre 2025, avec la promesse d'une voiture électrique
à partir de 95 euros par mois.
Selon une étude menée par la néoassurance Leocare, le coût
réel (assurance
, entretien et recharge compris) renchérit le prix
du leasing entre 40 et 78 % par rapport au prix initialement annoncé.
L'écart entre l'affichage politique et la dépense automobile
effective interroge l'accessibilité sociale du dispositif pour les foyers modestes.Méthodologie
Étude réalisée le 17 septembre 2025 par Leocare selon le profil suivant : conducteur de 40 ans habitant à Poitiers, coefficient bonus-malus de 0,50, assuré depuis plus de 3 ans, sans aucun sinistre responsable pour un véhicule acquis en leasing.Entretien
: Estimation sur la base de l'étude réalisée par FATEC Group.Consommation
: Calcul basé sur la distance moyenne parcourue en France par an (12 200 km selon le Ministère de la Transition Écologique) et la moyenne de la somme des tarifs heures pleines heures creuses EDF et les consommations
spécifiques en kWh (12, 15, 17 et 20) des principales motorisations.Un leasing à 95 euros… hors assurance, hors entretien, hors options
Lancé en 2024 avec 25 000 véhicules pour près de 90 000 demandes, le dispositif de leasing social revient le 30 septembre 2025 élargi à 50 000 bénéficiaires. Pensé pour les ménages modestes (revenu fiscal maximal de 16 300 euros), il s'adresse aux actifs contraints de parcourir plus de 15 km par jour ou 8 000 km par an pour se rendre sur le lieu de travail.
Sur le papier, la promesse reste inchangée : une voiture
électrique pour 95 à 200 euros par mois, sur trois ans. Dans les faits, l'aide de l'état couvre exclusivement le loyer du véhicule électrique
. Assurance, entretien, équipements
: tout le reste demeure à la charge du conducteur. Lla charge de toutes les dépenses automobiles
augmente jusqu'à 78 % le tarif mensuel du dispositif du leasing socialeDes disparités qui interrogent l'universalité du dispositif
Pour mesurer l'écart entre l'affichage officiel et la dépense réelle, Leocare a étudié les modèles éligibles en intégrant les tarifs annuels moyens de la formule « Tous Risques » (la formule de financement recommandée pour les véhicules neufs en leasing).
Avec un présupposé leasing fixé entre 95 et 200 euros, les prix s'envolent quand on prend en compte les dépenses supplémentaires liées à l'usage du véhicule.
Pour une Peugeot
e-308 celui-ci atteint 3 430 euros par an en ajoutant l'assurance, l'entretien (108 euros par an (Estimation de 108
euros sur la base de l'étude réalisée par FATEC Group) et le prix de la recharge estimé à 350 euros par an (Calcul basé sur la distance moyenne parcourue en France par an, soit 12 200 km selon le Ministère de la Transition Écologique, et la moyenne de la somme des tarifs heures pleines plus heures creuses EDF et les consommations spécifiques en kWh -12, 15, 17 et 20- des principales motorisations), soit une augmentation de presque 43 % par rapport au prix de base.
Il en est de même pour la Citroën
e-C3 You dont le prix de base augmente de 76 % par an.
Les budgets automobiles annuels dépassent les loyers annoncés
, alors même qu'ils ne prennent en compte que les frais de base. Recharge, maintenance et assurance majorent un coût souvent sous-estimé. Ils mettent aussi en lumière une inégalité « structurelle ».
C 6 L environ 34
|Marque Modèle
|Prix du leasing par an
|Moyenne annuelle (Tous Risques)
|Coût d'entretien estimé par an
|Prix du leasing par an
|% d'augmentation prix leasing VS prix final
|
|
|
|
|
|
|Fiat Grande Panda Red
|1 140,00 €
|435,00 €
|458,00 €
|2 033,00 €
|78,33%
|Hyundai Inster
|1 188,00 €
|469,00 €
|458,00 €
|2 115,00 €
|78,03%
|Citroën ë-C3 You
|1140,00 €
|418,00 €
|458,00 €
|2 016,00 €
|76,84%
|Renault 5 E-Tech Five
|1 440,00 €
|468,00 €
|458,00 €
|2 366,00 €
|64,31%
|Citroën ë-C3 Aircross You
|1 428,00 €
|459,00 €
|458,00 €
|2 345,00 €
|64,22%
|Volkswagen ID.3 Life Max
|1 668,00 €
|566,00 €
|458,00 €
|2 692,00 €
|61,39%
|Ford Puma Gen E
|1 668,00 €
|510,00 €
|458,00 €
|2 636,00 €
|58,03%
|Peugeot e-208 Allure
|1 620,00 €
|481,00 €
|458,00 €
|2 559,00 €
|57,96%
|Fiat 500e Red
|1 548,00 €
|439,00 €
|458,00 €
|2 445,00 €
|57,95%
|Ford Explorer Style
|1 908,00 €
|623,00 €
|458,00 €
|2 989,00 €
|56,66%
|Fiat 600e Pop
|1 740,00 €
|520,00 €
|458,00 €
|2 718,00 €
|56,21%
|Skoda Elroq City
|1 788,00 €
|540,00 €
|458,00 €
|2 786,00 €
|55,82%
|Opel Frontera Edition
|1 668,00 €
|471,00 €
|458,00 €
|2 597,00 €
|55,70%
|Renault 5 E-Tech Evolution (120 ch)
|1 668,00 €
|468,00 €
|458,00 €
|2594,00 €
|55,52%
|Citroën ë-Berlingo Plus
|1 788,00 €
|532,00 €
|458,00 €
|2 778,00 €
|55,37%
|Peugeot e-2008 Style
|1 800,00 €
|533,00 €
|458,00 €
|2 791,00 €
|55,06%
|Opel Mokka Edition
|1 788,00 €
|493,00 €
|458,00 €
|2 739,00 €
|53,19%
|Peugeot e-Rifter Allure
|1 860,00 €
|516,00 €
|458,00 €
|2 834,00 €
|52,37%
|Volkswagen ID.4 Life Max
|2 028,00 €
|575,00 €
|458,00 €
|3 061,00 €
|50,94%
|Cupra Born One
|2 268,00 €
|634,00 €
|458,00 €
|3 360,00 €
|48,15%
|Jeep Avenger Altitude
|2 148,00 €
|558,00 €
|458,00 €
|3 164,00 €
|47,30%
|Renault 5 E-Tech Evolution (150 ch)
|2 040,00 €
|492,00 €
|458,00 €
|2 990,00 €
|46,57%
|Renault 5 E-Tech Techno (120 ch)
|2 040,00 €
|468,00 €
|458,00 €
|2 966,00 €
|45,39%
|Lancia Ypsilon LX
|2 148,00 €
|517,00 €
|458,00 €
|3 123,00 €
|45,39%
|Renault 4 E-Tech Evolution (120 ch)
|2 040,00 €
|466,00 €
|458,00 €
|2 964,00 €
|45,29%
|Skoda Elroq Element
|2 268,00 €
|558,00 €
|458,00 €
|3 284,00 €
|44,80%
|Citroën ë-C4 You
|2 148,00 €
|482,00 €
|458,00 €
|3 088,00 €
|43,76%
|Peugeot e-308 Style
|2 400,00 €
|572,00 €
|458,00 €
|3 430,00 €
|42,92%
L'assurance, un poste de dépense sous-estimé
|Renault 5 E-Tech Techno (150 ch)
|2 340,00 €
|492,00 €
|458,00 €
|3 290,00 €
|40,60%
|Renault 4 E-Tech Evolution (150 ch)
|2 340,00 €
|491,00 €
|458,00 €
|3 289,00 €
|40,56%
|Alfa Romeo Junior Speciale
|2 388,00 €
|510,00 €
|458,00 €
|3 356,00 €
|40,54%
|Renault Mégane E-Tech Équilibre
|2 340,00 €
|482,00 €
|458,00 €
|3 280,00 €
|40,17%
Si le leasing social met en avant une mensualité attractive, le rôle de l'assurance reste central dans le calcul du coût réel d'une voiture. Selon les profils (âge, expérience, zone géographique), le montant peut varier de façon significative : à véhicule équivalent, la prime peut doubler d'un conducteur à l'autre. Or, l'assurance n'est pas une option : elle conditionne la possibilité de circuler. Les foyers modestes, auxquels le dispositif est censé s'adresser, risquent d'être confrontés à une charge financière imprévue et difficilement soutenable, notamment à cause des augmentations annuelles des tarifs de l'assurance et de la sinistralité.Pour une transition plus équitable
Au-delà des chiffres, c'est l'équilibre du dispositif qui mérite attention. Le cumul des conditions d'éligibilité (revenus, distance, statut) tend à écarter les profils les plus fragiles : chômeurs, jeunes en insertion, familles précaires sans emploi stable. Même pour les foyers répondant aux critères, l'accès reste incertain. L'an dernier, les demandes avaient dépassé l'offre en trois semaines. Porté à 50 000 véhicules en 2025, le plafond semble en deçà des besoins.
À terme, le programme pourrait évoluer pour gagner en cohérence en élargissant l'accès aux publics réellement prioritaires.« L'enjeu n'est pas seulement de rendre l'électrique accessible, mais d'assurer à chacun un cadre lisible, sans imprévus ni angles morts. L'enjeu est surtout la soutenabilité sur 3 ans pour les foyers ! »
conclut Christophe Dandois, co-fondateur de Leocare.
Source : Leocare
Photo discuter-parler-regarder-tenue-d-affaires-7144181 de Antoni Shkraba Studio sur Pexels