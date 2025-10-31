L'édition 2025 du leasing social de voitures électriques ouverte jusqu'à l'atteinte de 50 000 véhicules

Depuis le 30 septembre 2025, l'Etat permet à la moitié des automobilistes Français les moins aisés, actifs et « gros rouleurs »
, de disposer d'une voiture électrique neuve au travers du dispositif de leasing social de voitures électriques
. Ce dispositif prend la forme d'une aide de l'Etat de 7 000 euros à la location de véhicules électriques pour une durée minimum de 3 ans
.
A ce jour, plus de 41 500 véhicules électriques sont loués
, dont plus de 11 360 par des automobilistes qui vivent ou travaillent en zones à enjeu pour la qualité de l'air.
Le dispositif sera ouvert jusqu'à l'atteinte de 50 000 véhicules
(pour un budget total de 370 millions d'euros).
Lors de son ouverture au grand public, le dispositif a connu un fort engouement : plus de 35 000 véhicules électriques ont été commandés après la première semaine d'ouverture
.
Les offres proposées sont largement inférieures aux prix du marché
, à partir de 100 euros et jusqu'à 200 euros par mois, et une part d'entre-elles ne peut dépasser un maximum de 140 euros par mois.
Une "liste d'attente" sera mise en place pour permettre aux concessionnaires de continuer d'enregistrer les commandes pour les ménages souhaitant bénéficier de l'aide, malgré la consommation
de l'enveloppe allouée. Cette liste évoluera en fonction des désistements ou des dossiers non valides. Si une demande sur la liste d'attente devient "éligible", le concessionnaire sera informé et pourra procéder à la livraison du véhicule électrique
.
La livraison des véhicules électriques doit être réalisée dans un délai maximal de six mois après la signature du bon de commande ou du contrat de location.
Au moment de la signature du contrat de location, chaque particulier bénéficie d'un délai légal de rétractation de 14 jours. Aucun frais de dossier ne peut être facturé pour l'avance de l'aide du leasing social, et aucune caution ne peut être exigée. Aucune option, accessoire ou prestation annexe ne peut être imposé à l'aspirant bénéficiaire qui peut faire le choix d'ajouter au contrat des options
, ou prestations supplémentaires.Le leasing social, qu'est-ce que c'est ?
Le dispositif de leasing social permet de bénéficier d'un véhicule neuf sans devoir l'acheter, en payant des loyers mensuels. Au terme du contrat, le bénéficiaire peut restituer le véhicule électrique ou décider de l'acheter à sa valeur résiduelle (en cas d'option d'achat
). La durée du contrat de location de location doit être d'au moins 3 ans. Les loyers mensuels ne peuvent pas dépasser 200 euros hors options, accessoires et prestations, et certaines offrent atteignent moins de 140 euros par mois.
50 000 c'est le nombre de ménages qui pourront louer une voiture
électrique à un tarif préférentiel grâce au dispositifQui peut en bénéficier ?
Le bénéficie de ce dispositif est sous conditions :
- Etre majeur et pouvez justifier d'un domicile en France
- Disposer d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 300 euros
- Habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail
- Utiliser sa voiture personnelle pour se rendre sur son lieu de travailLes marques automobiles proposant le dispositif de leasing social en 2025:Alfa RomeoCitroën
CupraFiatFordHyundaiJeepKiaLanciaOpelPeugeotRenaultSkodaToyotaVolkswagenLes modèles du leasing social 2025:Les modèles à moins de 100 euros par mois
Citroën ë-C3 You à partir de 95 euros
Fiat Grande Panda
à partir de 95 euros
Hyndai Inster à partir de 99 eurosLes modèles de 100 euros à 150 euros par mois
Citroën ë-C3 Aircross You à partir de 119 eurosOpel Corsa
Electric à partir de 119 euros
Opel Frontera Electric à partir de 119 euros
Peugeot e-208 Allure à partir de 120 euros
Renault 5 E-Tech Five 95 ch autonomie urbaine à partir de 120 euros
Fiat 500e à partir de 129 euros
Peugeot e-208 Style à partir de 130 eurosFord Puma
Gen-E à partir de 139 euros
Volkswagen ID.3 Pure Life Max 52 kW, à partir de 139 euros
Renault 5 E-Tech Evolution 120 ch autonomie urbaine à partir de 139 euros
Fiat 600e à partir de 145 euros
Citroën ë-Berlingo Plus à partir de 149 eurosOpel Mokka
Electric à partir de 149 eurosSkoda Elroq
50 City à partir de 149 euros
Peugeot e-208 GT à partir de 150 euros
Peugeot e-2008 Style à partir de 150 eurosLes modèles de 150 euros à 200 euros par mois
Renault 4 E-Tech Evolution 120 ch autonomie urbaine à partir de 155 eurosFord Explorer
à partir de 159 euros
Peugeot e-2008 Allure à partir de 165 euros
Volkswagen ID.4 Pure Life Max 52 kW à partir de 169 euros
Renault 5 E-Tech Techno 120 ch autonomie urbaine à partir de 170 euros
Renault 5 E-Tech Evolution 150 ch autonomie confort à partir de 170 euros
Toyota Proace City Verso
, à partir de 179 euros
Citroën ë-C4 You à partir de 179 eurosJeep Avenger
à partir de 179 eurosLancia Ypsilon
LX Elettrica à partir de 179 euros
Renault 4 E-Tech Evolution 150 ch autonomie confort à partir de 180 euros
Cupra Born à partir de 189 euros
Kia EV4 Air autonomie standard 204 ch à partir de 189 euros
Skoda Elroq
60 Element à partir de 189 euros
Renault 5 E-Tech Techno 150 ch autonomie confort à partir de 195 eurosRenault Mégane
E-Tech Equilibre 130 ch autonomie urbaine à partir de 195 euros
Alfa Romeo Junior
Elettrica Speciale à partir de 199 euros
Renault 4 E-Tech Techno 150 ch autonomie confort à partir de 199 euros
Peugeot e-308 à partir de 200 euros
Sous réserve d'éligibilité, consultez le site officiel :https://www.ecologie.gouv.fr/leasing-socialLes raisons d'opter pour le leasing social d'un véhicule électrique:
Je conduis un véhicule électrique neuf performant sur le plan environnemental
Je limite mes imprévus de budget automobile
Je ne consomme pas de carburant
Je teste la voiture électrique
Je participe à la transition écologique
Je n'ai pas à m'inquiéter de la décote
Source
: Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature
Photo industrie-recharger-charger-vehicule-9800009 de Kindel Media sur Pexels