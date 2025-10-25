Lors d'un déplacement à travers l'Europe en hiver, il faut s'attendre à des conditions météorologiques
qui changent rapidement et à un ensemble disparate de règlementations nationales sur les pneumatiques
.
Alors que les températures baissent et que les routes deviennent plus difficiles, il convient de s'y retrouver dans les réglementations relatives aux pneumatiques hiver en Europe
.
Les pneumatiques hiver jouent un rôle clé dans la conduite par temps froid
, offrant une adhérence fiable et des distances de freinage plus courtes lorsque les températures descendent en dessous de 7 °C. Ils sont conçus avec des mélanges spéciaux et des sculptures pour évacuer l'eau, réduire l'aquaplaning et maintenir la traction sur la neige et la glace.
En raison des différents climats que connaissent les pays membres de l'Union européenne, il n'existe pas une règle commune mais des règlementations purement nationales
. Dans certains États de l'Union européenne, les pneus hiver sont obligatoires dès le milieu de l'automne. D'autres comme l'Allemagne impose aux automobilistes de s'adapter aux conditions climatiques. Les pneus hiver sont impératifs tout l'hiver dans 7 pays
Aucun pays frontalier avec la France n'impose les pneus hiver partout et sur une période fixe.
Voici ce qu'il faut savoir sur les réglementations en vigueur sur les pneumatiques hiver à travers l'Europe:France
Du 1er novembre au 31 mars, des règles sur les pneumatiques hiver (ou des chaînes ou des chaussons anti-dérapants) sont en place dans les régions montagneuses, sous réserve des décisions des autorités locales. Cette zone couvre une liste de communes situées dans 34 départements français et des chaînes de montagnes telles que les Alpes, le Massif central et les Pyrénées.
Les pneumatiques hiver ou toutes saisons avec marquage 3PMSF, ainsi que les chaînes ou les chaussettes à neige montées sur l'essieu moteur répondent à l'exigence légale. Les pneumatiques cloutés ne sont autorisés que sur les véhicules de tourisme.Allemagne
Il n'y a pas de période calendaire fixe pour l'utilisation des pneumatiques hiver en Allemagne, de sorte que les conducteurs
ne sont légalement tenus de monter des pneumatiques hiver que si les conditions météorologiques l'exigent.
Les véhicules doivent être équipés de pneumatiques marqués 3PMSF, et les pneumatiques cloutés ne sont pas autorisés pour les véhicules de tourisme ou utilitaires.Italie
Les exigences en matière de pneumatiques hiver sont basées sur la signalisation routière
par le panneau « obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo », avec des obligations appliquées du 15 novembre au 15 avril et dans des conditions hivernales. Les pneumatiques avec marquage M plus S et une bande de roulement d'au moins 1,6 mm sont autorisés.
Des chaînes doivent être présentes dans le véhicule si des pneumatiques hiver ne sont pas montés lors de la conduite sur des routes signalées. Les véhicules de tourisme sont autorisés à utiliser des pneumatiques cloutés, qui peuvent améliorer l'adhérence sur les routes verglacées ou enneigées. Il existe aussi une période d'un mois avant et après novembre et avril pour monter et démonter les pneumatiques hiver.Espagne
Les pneumatiques hiver ou les chaînes à neige sont obligatoires aux endroits indiqués par les panneaux de signalisation (un panneau rond à fond bleu avec le symbole alpin et un pneu blanc). Les pneumatiques cloutés sont autorisés sur les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires pendant la période hivernale qui s'étend cet hiver du dernier samedi avant novembre (25 octobre 2025) au dernier dimanche de mars (29 mars 2026).
Les pneumatiques marqués 3PMSF sont également autorisés pour les deux types de véhicules.Suède
Des pneumatiques hiver doivent être montés sur les véhicules de tourisme du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026. Les pneumatiques homologués comprennent des pneumatiques 3PMSF ou les pneumatiques cloutés avec une profondeur de bande de roulement minimale de 3 mm. Pour les véhicules équipés de pneumatiques cloutés, les remorques doivent également être équipées de la même manière. Les pneumatiques M S sont autorisés sur les remorques pour les véhicules de tourisme et utilitaires pendant une période transitoire jusqu'en 2028.Ailleurs en Europe
Les pays qui imposent l'utilisation de pneumatiques hiver pendant des périodes déterminées sont: Andorre, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Russie, Slovénie et Turquie.
Les pays qui imposent l'utilisation de pneumatiques hiver uniquement dans des conditions hivernales ou dans des conditions météorologiques déterminées sont l'Autriche, la République tchèque, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg, la Moldavie, la Norvège, la Roumanie, la Serbie et la Slovaquie.
Il n'y a aucune obligation légale d'installer des pneumatiques hiver Albanie, Belgique, Chypre, Hongrie, Islande, Irlande, Liechtenstein, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Ukraine.Décoder les symboles des pneumatiques hiver
Les pneumatiques hiver sont généralement marqués du symbole M plus S et/ou du symbole « Alpin » (3-Peak Mountain Snow Flake, ou 3PMSF). Un pneumatique avec marquage M S présente une bande de roulement, un composé de caoutchouc et une construction conçue pour offrir de meilleures performances dans la boue et la neige par rapport aux pneumatiques standard.
Les pneumatiques portant le symbole 3PMSF ont passé avec succès un test d'adhérence sur neige et répondent à la norme officielle des Nations Unies (Règlement n° 117). De nombreux pays européens exigent des pneumatiques homologués 3PMSF dans les conditions hivernales.
Les conducteurs voyageant en Europe cet hiver doivent consulter les sources officielles ou les autorités locales sur les réglementations locales avant le départ et préparer leur véhicule pour la saison hivernale. Dans les pays où il n'y a pas de lois obligatoires sur les pneumatiques hiver, l'installation de pneumatiques appropriés est le meilleur moyen de maximiser la sécurité compte tenu des conditions météorologiques hivernales imprévisibles.Sources
: Goodyear, Centre Européen de la Consommation
, CEC France.