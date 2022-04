smart #1: un SUV urbain électrique cinq places

Lafait entrer la marque allemande dans les segments des petites citadines et des compactes Long de, le SUV smart #1est large de 1 822mm et haute de 1 636 mm.Le SUV urbain smart intègre undans desLa smart #1 se caractérise par des, une, des porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière et un langage de design avant-gardiste.Elle se singularise par des poignées de, deset unL'intérieur du SUV électrique est spacieux par rapport à ses dimensions extérieures compactes, avec des roues positionnées au plus près des extrémités du véhicule et unLa lumière qui pénètre par lerenforce subjectivement la sensation d' espace . La lumière d'ambiance est personnalisable grâce à 64 couleurs et 20 niveaux d'intensité permettant d'ajuster les lumières.Lapermet de faire varier l'espace de chargement de 323 à 411 litres.Les sièges arrière sont divisés en 60:40 et peuvent être avancés jusqu'à 13 cm.L'intérieur repose sur une, un compteur numérique de 9,2 pouces, un affichage tête haute de 10 pouces et un système d'info-divertissement intégré avec écran tactile de 12,8 pouces permettant de personnaliser les fonctions de la voiture (sélection du profile et ajustement des préférences, navigation, climatisation, lumières et son).La smart #1 est dotée d'un puissant ordinateur central qui contrôle les quatre principaux domaines : l'infodivertissement, les systèmes d' assistance à la conduite , les fonctions spécifiques à l'électromobilité et l'architecture électrique/électronique (architecture E/E) du véhicule. Grâce aux mises à jour dynamiques OTA, plus de 75 % de toutes les unités de contrôle électronique du véhicule peuvent être mises à jour à distance de manière continue.La smart #1 est propulsée par un moteur électrique d'une(200 kW) et un couple de 343 Nm.Le SUV urbain électrique smart de 1820 kg atteint une vitesse maximale de 180 km/h.La batterie NCM de 66 kWh autorise uneLa batterie peut être rechargée en courant alternatif (AC) de 10 à 80 % avec 22 kW en moins de 3 heures.Grâce à une recharge rapide en courant continu de 150 kW (DC), la recharge de la batterie de 10 à 80 % peut être réalisée en moins de 30 minutes.La voiture électrique smart est équipée de sept airbags et du smart Pilot : régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, avertisseur de changement de voie, système de détection d'angles morts, assistance sur autoroute et dans les embouteillages, aide au stationnement automatique et assistant de feux de route adaptatifs.Le véhicule électrique smart est attendu au second semestre 2022.