Le SUV de luxe Bentley Bentayga s'allonge de 180 mm pour devenir un véhicule Grand Tourisme

Lepour devenir le, avec un allongement de 180 mm de l'empattement et de l' espace de l'habitacle arrière.Quatre changements extérieurs spécifiques caractérisent le Bentayga à: un profil plus long, une nouvelle calandre avant, une nouvelle jante polie de 22 pouces à 10 rayons et un toit ouvrant repositionné, tout en conservant délibérément l'esthétique du Bentayga de deuxième génération.S'inspirant de la calandre de la Flying Spur, le Bentayga à empattement long bénéficie d'un dLa calandre se compose d'placées devant une grille en maille noire.Laà 10 rayons est proposée dans un design poli miroir pour le Bentayga à empattement long.Le toit ouvrant panoramique a été déplacé de 125 mm vers l'arrière, offrant ainsi une position optimale pour baigner l'habitacle arrière de lumière naturelle. Le toit ouvrant peut être contrôlé grâce à la télécommande de l'écran tactile de l'habitacle arrière, mais aussi par l'intermédiaire de la console de l'habitacle avant.Grâce à des modifications de carrosserie apportées au soubassement, aux panneaux latéraux, aux portes et au toit, les designers de Bentley ont veillé à ce que les lignes et les proportions continuent de dégager du style.Suite à cet allongement,pour une. On retrouve l'allongement sur les portes arrière, ce qui profite à l'espace arrière.Le Bentayga à empattement long est pensé pour leLe Bentayga à empattement long propose unede série avec deux sièges arrière latéraux, 16 modes de réglage, le chauffage, la ventilation et cinq programmes de massage individuels. Un siège central est proposé en option, permettant d'accueillir un troisième adulte et donnant accès à une trappe à skis au niveau du dossier.Uneentre les deux sièges arrière est incluse dans la version confort à quatre places. Elle offre un rangement supplémentaire et deux prises de recharge USB supplémentaires.Desfournissent un éclairage subtil dans l'habitacle arrière. L'éclairage est orienté vers le centre de la voiture et améliore la visibilité du passager des principales commandes et fonctions situées au centre. L'éclairage fournit une lumière d'ambiance confortable à l'arrière.Le SUV Bentley Bentayga allongé reçoit des. Le siège Airline Seat de Bentley est le siège le plus avancé jamais monté dans une voiture avec ses 22 modes de réglage, son nouveau système de climatisation automatique et sa technologie de réglage postural.En mode « Relax », le siège peut s'incliner jusqu'à 40 degrés, le siège du passager peut être avancé mécaniquement et un repose-pied en cuir peut être déployé à partir du dossier du siège du passager avant.En mode « Business », le siège peut être réglé dans sa position la plus verticale pour rendre le travail plus confortable lors des déplacements.Le niveau d'inclinaison des sièges peut être contrôlé au moyen de la télécommande à écran tactile permettant de contrôler les fonctions du véhicule depuis l'habitacle arrière. Des commutateurs supplémentaires sont situés dans le compartiment de porte pour régler le siège en position d'inclinaison maximale (mode « Relax ») ou dans sa position la plus verticale (mode « Business »).Ladétecte la température de l'occupant et l'humidité de surface, pour déterminer s'il faut appliquer de la chaleur, de la ventilation, ou les deux à la fois pour maintenir le bien-être thermique de l'occupant. Simultanément, le système d'ajustement postural effectue automatiquement des micro réglages de la position assise et des points de pression de l'occupant en mesurant la pression sur la surface du siège. Le système peut appliquer 177 changements de pression différents dans six zones de pression entièrement indépendantes sur une période de trois heures.Le Bentayga à empattement long intègre un design de couture conçu à l'aide de l'artisanat numérique. Les losanges s'étirent symétriquement depuis le centre des panneaux de dossiers de siège au niveau des épaules et tout le long de la porte.Le style intérieur de la porte arrière comprend un design unique sous la forme d'un « placage avec revêtement en métal » optionnel. À l'aide d'une fine bande métallique de 0,07 mm d'épaisseur, un motif complexe est collé à la main sur la surface du placage, avant que la pièce ne soit laquée et polie.Des caractéristiques comme le(où la lumière est émise par de petites perforations dans la garniture de porte douce au toucher) optionnel démontrent que la technologie se combine avec le savoir-faire artisanal contemporain. L'effet lumineux est obtenu grâce à des LED (12 sur chacune des portes avant, 22 sur chacune des portes arrière) qui émettent de la lumière par de petites perforations de 1 mm de diamètre dans les garnitures en cuir des panneaux de porte. L'intensité et la couleur de l'éclairage à travers la garniture peuvent être contrôlées au moyen du système d'info divertissement et de la télécommande à écran tactile.L'habitacle du Bentayga à empattement long revendique(et un nombre total de caractéristiques spécifiques pouvant atteindre plusieurs trillions).Despeuvent être configurées. Deux commutateurs sont situés sur la face arrière de la console centrale allongée et sont à portée des passagers arrière. En appuyant sur le commutateur et en le maintenant enfoncé, les passagers arrière peuvent fermer la porte du côté correspondant à l'aide de moteurs dédiés. Les moteurs se mettent également en marche par une légère pression manuelle sur la porte, dans un mouvement intégré au mécanisme de verrouillage électrique. Les moteurs offrent également une légère assistance lors de l'ouverture de la porte.Lane fait aucun compromis entre la confiance à grande vitesse et le confort à vitesse modérée., le système ajuste légèrement le sens de la marche des roues arrière en tandem avec les commandes de direction directes du conducteur sur les roues avant. Cela augmente la stabilité à haute vitesse et permet des dépassements et des changements de voie plus assurés. De plus, la tenue de route est améliorée dans les virages serrés., la direction intégrale a pour effet de « raccourcir » l'empattement, de réduire le rayon de braquage et d'augmenter la sensation d'agilité dans les environnements urbains serrés, d'où un stationnement plus aisé. Cela est dû au fait que les roues arrière sont dirigées dans la direction opposée aux roues avant.Leoffre un équilibre optimisé entre confort de conduite, tenue de route et contrôle de la carrosserie.Le Bentayga à empattement long est propulsé par un. Combiné à une boîte automatique à huit rapports, le V8 délivre une puissance de 550 ch pour 770 Nm de couple, avec une vitesse maximale de 290 km/h. Il permet d'accélérer de 100 km/h en 4,6 secondes.Loin de se limiter à un simple allongement, le Bentayga à empattement long est destiné à créer un SUV Grand Tourisme offrant la meilleure expérience d'habitacle arrière depuis la Mulsanne, dont il entend prendre la suite.Le SUV Grand Tourisme de Bentley devrait représenter jusqu'à 45 % des ventes totales du Bentayga lorsqu'il sera commercialisé en cours d'année 2022.