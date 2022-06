La Mercedes-Benz GLC a été conçue explicitement pour la conduite tout terrain

lève le voile sur le nouveau SUV Le GLC est le véhicule le plus dynamique de la famille des SUV de Mercedes-Benz.Le design du GLC repose sur des proportions inédites, des surfaces pleines et tendues et des arêtes de forme précise et nouvelles sur les côtés.Le GLC affiche unavec des phares qui se prolongent directement sur la grille de calandre et soulignent la largeur du véhicule, ainsi qu'une nouvelle grille de calandre, disponible en liaison avec l'extérieur Avantgarde de série, avec un cadre chromé et une lamelle sportive en gris mat, y compris les inserts chromés.La ligne AMG Line inclut uneavec le motif Mercedes-Benz et une étoile Mercedes intégrée.Le GLC est équipé de série de phares LED haute performance.Le design extérieur souligne les proportions et met en valeur les. Des habillages de passages de roues sont disponibles à partir de l'AMG Line dans le ton carrosserie.Des marchepieds optimisés pour l'accès sont également disponibles en option.Les feux arrière en deux parties sont dotés d'un intérieur à l'aspect tridimensionnel et soulignent la largeur de l'arrière.On trouve à l'arrière une protection anti-encastrement chromée qui encadre les sorties d'échappement non fonctionnelles en finition chromée.Les dimensions principales du GLC soulignent l'aspect dynamique et vigoureux du SUV.La longueur accrue du véhicule () profite à l'empattement et aux porte à faux avant et arrière.La largeur du véhicule est restée identique à 1 890 mm.Le volume du coffre profite du porte-à-faux arrière plus important avec 620 litres. Le GLC est équipé du hayon Easy-Pack. Celui-ci s'ouvre ou se ferme par simple pression sur une touche : via le bouton de la clé de contact, le contacteur de la porte conducteur ou la poignée de déverrouillage du hayon.Le coefficient de traînée du GLC (Cx) est de 0,29 dans la meilleure configuration aérodynamique. L'optimisation du véhicule en termes de résistance à l'air et de bruit de vent a été réalisée à l'aide de simulations numériques de flux (CFD – Computational Fluid Dynamics) et d' essais avec des véhicules dans la soufflerie aéroacoustique.Laest clairement structurée : dans la partie supérieure, avec un profil d'aile incluant des buses rondes aplaties. Et dans la partie inférieure, avec une surface décorative qui se fond dans la console centrale galbée.L'de 12,3 pouces (31,2 centimètres), placé devant le conducteur, semble flotter.L'de 11,9 pouces (30,2 centimètres) s'élève de la console centrale sans transition et sans jointures.Comme la planche de bord, la surface de l'écran est légèrement orientée vers le conducteur.Les habillages des contre-portes aux lignes réduites entourent la planche de bord.La partie centrale des contre-portes avec accoudoir intégré adopte une disposition horizontale.A l'instar de la console centrale, la partie avant est conçue comme un élément high-tech métallique..Le design des sièges du GLC joue avec les couches et les surfaces enveloppantes. Les appuie-tête et leur liaison avec le dossier ont été redessinés avec un revêtement fermé.Le GLC est exclusivement disponible en version: soit hybride rechargeable, soit hybride léger avec technique 48 volts et alterno-démarreur intégré.Le programme de motorisations comprend exclusivement des organes quatre cylindres issus de l'actuelle famille de moteurs modulaires Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines).Les quatrebénéficient d'une assistance à bas régime grâce à unTrois autres variantes de moteur sont des organesavec une, unet une(WLTP).Le programme de conduite hybride prévoit le mode de conduite électrique pour les tronçons de route les plus adaptés. La puissance électrique est disponible jusqu'à 140 km/h.Laprésente une capacité totale de. Avec une batterie déchargée, il est possible d'effectuer une recharge complète avec le chargeur CC de 60 kW en option en 30 minutes. Pour la recharge au réseau de courant alternatif depuis son domicile, un chargeur de 11 kW est disponible pour la recharge triphasée sur une Wallbox.Le GLC est à l'aise sur tous les terrains, que ce soit onroad ou offroad. En tout-terrain, il marque des points grâce à la transmission intégrale 4Matic, la conduite tout-terrain électrique sur les modèles hybrides rechargeables, l'écran tout-terrain et le « capot moteur transparent ».Unainsi que le DSR (Down Hill Speed Regulation) font partie de l'équipement de série.En mode tout-terrain, le GLC offre un « capot moteur transparent » en liaison avec les caméras panoramiques : l'écran central offre une vue virtuelle de l'avant du véhicule, y compris des roues avant et de leur position de braquage. Le conducteur peut détecter à temps les obstacles tels que les grosses pierres ou les nids de poule profonds sur la voie de circulation.L'du conducteur affiche, entre autres, le dévers, la pente, le dénivelé, l'altitude topographique, les coordonnées géographiques et une boussole, ainsi que la vitesse et le régime moteur en cas de fonctionnement avec un moteur thermique.L'écran central affiche en outre la position actuelle du SUV sur le terrain ainsi que l'angle de braquage des roues avant et, si les roues arrière sont directrices, le sens de braquage des roues arrière.Les principaux composants du châssis dynamique du GLC sont un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu arrière à bras spacieux suspendu à une selle de conduite.Laet la démultiplication de la direction plus directe sur l'essieu avant qui y est associée rendent le GLC plus maniable.L'angle de braquage sur l'essieu arrière peut atteindre 4,5 degrés. Le diamètre de braquage est ainsi réduit de 80 centimètres à 11,0 mètres. Le conducteur a besoin de moins de tours de volant jusqu'au braquage complet.A des vitesses inférieures à 60 km/h, les roues arrière braquent à l'opposé des roues avant. Lors des manœuvres de stationnement, l'angle est de 4,5° maxi à l'opposé de l'angle de l'essieu avant. L'empattement se réduit ainsi virtuellement selon la situation et le véhicule offre une conduite plus maniable.A partir d'une vitesse supérieure à 60 km/h, les roues arrière braquent jusqu'à 4,5 degrés dans la même direction que les roues avant. L'empattement allongé virtuellement offre des avantages sensibles : une tenue de route plus stable et une sécurité de marche accrue en cas de vitesses élevées, de changements de voies rapides ou de manœuvres d'évitement. Lors de manœuvres dynamiques, comme la conduite sur une route de campagne, l'angle de braquage est moins important et le véhicule réagit plus directement aux consignes de guidage.La dernière génération ducomprend des fonctions supplémentaires et des fonctions techniquement plus abouties.