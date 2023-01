Le SUV compact électrique VinFast VF7 affiche un design dynamique

Dessiné par, leaffiche unavec une, des poignées de portes affleurantes et unLe VF7 affiche unprononcé avec le VF6, dessiné également par Torino Design, mais également avec les VF8 et VF9.Le SUV VF7 est long de, large de 1,89 mètre et haut de 1,64 mètre.L'empattement de 2,84 mètres profite de l'architecture électrique.Le VF7 est disponible enLa versionest animée par un seul moteur électrique, alors que la version àembarque deux moteurs électriques.Le VF7 à traction délivre une puissance de 201 chevaux.Le VF7 àdoté de quatre roues motrices délivre une puissance de 349 chevaux.différentes devaient être au programme.En terme de gabarit, le SUV électrique VF7 se positionne sur le segment des Audi Q4 e-tron, Aiways U5, Audi Q4 e-tron Sportback, BMW iX1, Lexus UXe, Mercedes EQA, MG Marvel R, Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4.L'intérieur moderne repose sur une pet unLe VinFast VF7 électrique a été dévoilé dès 2022 au CES de Las Vegas.Le SUV compact électrique VF7 est attendu sur le marché européen en 2023/2024.Le VF7 complètera la gamme électrique du constructeur automobile vietnamien composée des VF8 et VF9, déjà commercialisés, et du VF6 à venir.La marque automobile VinFast appartient au groupe vietnamien Vingroup, qui opère dans de multiples secteurs d'activité au Vietnam.La marque automobile vietnamienne a été créée en 2018.La dynamique marque automobile vietnamienne dispose d'une usine automobile moderne construite en moins de 21 mois. La production automobile a démarré en 2019. Le constructeur vietnamien planifie une seconde usine automobile aux Etats-Unis.Comme les Vinfast VF8 et VF9, le VF7 se singularise par uneA noter que le VF7 électrique est vendu. La batterie haute tension fait l'objet d'unedu véhicule électrique.La marque vietnamienne est en cours d'implantation en Europe sur les marchés allemands, néerlandais et français.Vinfast projette 50 points de vente en Europe, dans ces trois pays, d'ici la fin de l'année 2023, dont 20 distributeurs en France.A l'image de la marque automobile Vinfast, le Vietnam est en plein développement rapide.Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est sur la mer de Chine méridionale.Marqué par l'époque coloniale française, la guerre du Vietnam et l'ère communiste, le Vietnam est connu pour ses plages, ses cours d'eau, ses pagodes bouddhistes et ses villes animées.Le Vietnam est une destination touristique prisée en Asie qui nécessite un Visa pour les ressortissants Français.Vous avez besoin d'un visa pour visiter le Vietnam . Vous pouvez facilement demander ce visa en ligne avec un formulaire de demande numérique. Après avoir rempli vos données, vous effectuez le paiement, avant de téléchargez le scan et la photo de votre passeport vers le site. Toutes les informations que vous avez remplies sont vérifiées pour détecter les erreurs courantes, de sorte que les risques de rejet de votre demande sont faibles. Après l'octroi de votre visa, vous recevrez un courriel, après lequel vous pourrez télécharger le visa. Cette procédure de demande de visa pour le Vietnam ne devrait pas prendre plus de dix minutes.