La Renault Clio restylée adopte un langage stylistique plus moderne

Depuis son lancement en 1990, las'est vendue à près de 16 millions d'exemplaires dans le monde à travers ses cinq générations.Autrefoiset élue deux fois Voiture de l'année en Europe, le best-seller Renault a vu ses ventes diminuer au fil des générations.La Renault Clio de cinquième génération s'est faite détrôner par la Peugeot 208 sur la marché français au cours des dernières années.En Europe, la Dacia Sandero , qui repose sur une base technique de Renault Clio, se vend mieux auprès de la clientèle des particuliers que la Renault Clio de cinquième génération.Avec l'objectif de rester l'une des citadines les plus emblématiques du marché, la Renault Clio se réinvente à l'occasion de sonAlors que la Renault Clio de cinquième génération était restée extérieurement quasi-identique au modèle remplacé, la Renault Clio restylée affiche une nouveau style extérieur plus affirmé.La, la, et lesdonnent à la Clio un caractère plus marqué.A l'intérieur, la Clio se met au goût du jour côté technologies avec unCôté motorisation, la Clio propose des moteurs