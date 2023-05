Le SUV compact électrique Honda e:Ny1 affiche une autonomie de 412 km

Leest unLe SUV électrique e:Ny1 repose sur unede Honda , développée autour de trois caractéristiques fondamentales : une carrosserie haute rigidité, un centre de gravité bas et une aérodynamique du plancher pensée pour offrir une conduite amusante.L'se démarque grâce à un, deset desL'e:Ny1 affiche la nouvellede Honda, avec desautour et à l'intérieur du véhicule, notamment sur la proue, les enjoliveurs et le volant.En complément, le nom « Honda » sur le hayon bénéficie d'une police d'écriture premium qui sera reprise sur les futurs véhicules électriques Honda.A l'intérieur, leest surmonté d'un. Celui-ci permet d'accéder à un ensemble d'options d'infodivertissement et de conduite.Laest équipée de boutons à portée de main, d'options de rangement multiples et d'un point de chargement sans fil.La plateforme pour traction avant e:N Architecture F de Honda intègre. L'ensemble génère une, conçu pour fournir des accélérations et décélérations fluides et confortables.Uneoffre une autonomie pouvant alleren cycle WLTP.La batterie de traction seLe, exclusivement développé pour les véhicules électriques, garantit une rigidité en torsion accrue, obtenue grâce à l'emploi d'acier haute résistance à hauteur de 47 % du poids total du corps de l'e:Ny1. Il se combine à la nouvelle plateforme et à la motorisation électrique pour proposer des performances dynamiques.Le e:Ny1 est un SUV compact entièrement électrique qui offre la dynamique, la direction réactive et le confort de conduite typiques de Honda.