Le petit SUV électrique Volvo EX30 revendique la sécurité attendue d'un véhicule Volvo

Le Volvo EX30 incarne toutes les valeurs de la marque suédoise dans un format plus petit.



Le Volvo EX30 électrique est un petit SUV au design scandinave qui a tout d'un grand.



Il est conçu pour procurer la sécurité attendue de tout véhicule Volvo et pensé comme le véhicule avec la plus petite empreinte CO2 de toutes les Volvo à ce jour.



Un empattement long, des grandes roues et des débattements égaux apportent un équilibre à l'extérieur.



Le Volvo EX30 électrique se distingue par une allure affirmée, un bouclier fermé et des phares en forme de marteau de Thor à l'aspect digital.



Le Volvo EX30 propose trois motorisations et deux types de batteries différents afin de proposer un prix d'entrée plus abordable.



La version Single, monomoteur avec une batterie LFP, s'adresse aux conducteurs qui passent la plupart de leur temps en ville ou qui ont tendance à parcourir des distances courtes. La batterie de gamme standard LFP, qui utilise la technologie lithium-fer-phosphate, est plus économique. Moins consommatrice de ressources en termes de production, il s'agit de l'option plus abordable pour les trajets urbains et péri-urbains.



La version Single Extended Range avec une batterie NMC à autonomie étendue optimise l'autonomie. La batterie NMC utilise la technologie lithium-nickel-manganèse-cobalt et produit son énergie plus efficacement que la version LFP. Cette option monomoteur offre une autonomie étendue allant jusqu'à 480 km entre deux recharges.



La version Twin Performance combine la batterie NMC à un deuxième moteur électrique supplémentaire. Cette version à transmission intégrale du Volvo EX30 offre une puissance de 315 kW (428 ch) et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. C'est la voiture Volvo à l'accélération la plus rapide de tous les temps.



La version Twin Performance à autonomie étendue offre une capacité de charge allant jusqu'à 155 kW tandis que la voiture à autonomie standard a une capacité de 135 kW. La batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en un peu plus de 25 minutes. Grâce à l'écran central et à l'application de la voiture, l'intensité peut être réglé, de même que le niveau de charge maximal et le moment où la charge doit être lancée.



Le châssis du Volvo EX30 a été adapté pour tirer le meilleur parti de ses dimensions compactes.



Le centre de gravité bas ainsi que le poids relativement faible pour un véhicule électrique et uniformément réparti lui assurent facilité de conduite et maniabilité en ville.



Le Volvo EX30 est conçu pour procurer la sécurité attendue d'un véhicule Volvo et pour veiller sur le conducteur et les autres occupants du véhicule dans les environnements urbains complexes. Le petit SUV suédois est doté des dernières technologies et sa conception structurelle répond aux exigences de la marque en matière de sécurité.



Il inclut de série un dispositif de sécurité spécifique pour les vélos qui aide à prévenir les accidents dits d'« ouverture de portes sécurisée » en alertant un occupant sur le point d'ouvrir une porte devant un cycliste, un scooter ou un coureur.



Le système d'aide au stationnement automatique Park Pilot Assist peut gérer tous les types d'espace de stationnement dans des espaces étroits, y compris le stationnement parallèle, en virage, en bataille et en épi. Le Park Pilot Assist identifie les places de stationnement disponibles autour de la voiture. Ensuite, une fois que la place souhaitée a été indiquée sur l'interface utilisateur 3D, la fonctionnalité actionne l'accélérateur et le frein ainsi que la direction. Pendant que le conducteur supervise la manœuvre de stationnement, l'écran affichera la distance par rapport à des objets tels que les voitures, les murs et les bornes.



Le Volvo EX30 vise à rendre la vie à bord plus pratique, plus tranquille et plus agréable à l'intérieur de la voiture grâce à des technologies de pointe et à un design intérieur typiquement scandinave.



Le Volvo EX30 propose cinq thèmes différents d'éclairage d'ambiance. Chacun est inspiré d'un paysage scandinave différent et est assorti d'un changement de couleur subtil.



Le système d'infodivertissement, développé en collaboration avec des partenaires technologiques tels que Google, Apple et Qualcomm, est combiné à un UX à écran unique contextuel, avec Google intégré.



Le Volvo EX30 propose une fonctionnalité « clé numérique » visant à partager la voiture avec d'autres personnes. Sur la base des normes de l'industrie UWB et CCC, cette technologie est compatible avec un large éventail de marques et de modèles de téléphonie.



L'application dédiée de la voiture Volvo contient des services liés à la voiture, depuis la recharge jusqu'à la recherche de la voiture dans un parking, le verrouillage et l'activation du chauffage lors d'une journée froide d'hiver.



Le Volvo EX30 est également prêt à recevoir des mises à jour logicielles OTA.



