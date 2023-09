Le SUV électrique du segment D Byd Seal U offre une autonomie WLTP jusqu'à 500 km

Le(U signifiant Utility) est unConçu sur la plateforme de le Byd Tang, le Byd Seal U peut transporter cinq passagers tout en offrant unespacieuse et pratique.Le SUV Byd Seal U revendique des spécifications élevées et un rapport prestations-prix favorable.Comme pour la berline de taille intermédiaire Byd Seal, le SUV Byd Seal U utilise leLe SUV Byd Seal U utilise la dernière technologie CTB (Cell-to-Body) de Byd qui intègre le corps et la batterie Blade pour des niveaux élevés de résistance structurelle.Le SUV Byd Seal U bénéficie du dernier iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) de Byd pour des performances avancées de stabilité et de sécurité.Le Byd Seal U est disponible en deux niveaux de finition.La version Confort propose une batterie Byd Blade deavec uneLa version Design est montée avec une batterie Byd Blade deet offre uneL'habitacle est conçu autour d'un écran pivotant de 15,6 pouces de diagonale.Le SUV Byd Seal U concurrence le Tesla Model Y.