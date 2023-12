Le pick-up du segment D Fiat Titano est conçu pour un usage polyvalent

dévoile ledu segment D baptiséLe pick-up Fiat Titano est conçu pour un usage polyvalent.Il sera équipé de différentes motorisations, en fonction des pays.Conçu pour évoluer avec aisance sur des terrains accidentés, le Fiat Titano se caractérise par son design, sa technologie, ses capacités tout-terrain, sa robustesse et sa consommation Le pick-up du segment D Fiat Titano entend établir une nouvelle norme en matière de robustesse, de capacité off-road et de charge utile.Le design, à la fois robuste et sophistiqué, est à la hauteur de la réputation de la marque italienne en matière de style.L'extérieur du Fiat Titano présente unL'arrière du véhicule arbore le patronyme « Titano ».Au-delà de son aspect esthétique, le Titano a fait l'objet d'une attention méticuleuse pour offrir des conditions de conduite optimales.Le pick-up Fiat Titano est destiné aux marchés automobiles brésilien et algérien.Sur le marché brésilien, le pick-up Fiat Titano rejoindra les pick-ups Fiat Strada et Fiat Toro.