La sportive ID.3 GTX embarque le moteur électrique le plus puissant jamais conçu par Volkswagen

poursuit le déploiement de sa gamme de modèlesGTX avec l'Dévoilé en première mondiale, le fleuron de la gamme ID.3 embarqueLa berline compacte sportive électrique de Wolfsburg se caractérise par une silhouette avant et une signature lumineuse exclusives et un habitacle enrichi de touches stylistiques sportives.L'ID.3 GTX se distingue des autres modèles de la gamme par des lignes extérieures qui lui sont propres.Le pare-chocs avant du modèle GTX affiche une entrée d'air noire indépendante en forme de losange.Les extrémités gauche et droite du pare-chocs sont bordées par des blocs optiques pour les feux de jour.Les éléments noirs de la caisse sont dotés d'un revêtement haute brillance, tout comme les seuils de portières ainsi que la partie inférieure de l'arrière, équipée d'un diffuseur.Les jantes 20 pouces en alliage léger de type « Skagen » sont fournies de série.L'habitacle revisité intègre des éléments caractéristiques des modèles GTX. es sièges Top Sport disponibles en option (en textile et ArtVelours) affichent une ergonomie qui met en valeur la sportivité des plus puissants des modèles ID.3.Autre élément caractéristique du modèle GTX : les surpiqûres rouges de la garniture des sièges et du volant multifonction.L'appartenance à la gamme GTX se retrouve dans l'aspect des revêtements utilisés dans l'habitacle.Le modèle Volkswagen hautes performances GTX bénéficie du concept de motorisation électrique dynamique avec réglage technique sur mesure.L'ID.3 GTX propose deux versions du modèle à propulsion.La variante la plus aboutie, baptisée ID.3 GTX Performance, est une voiture de sport compacte au caractère affirmé.La variante ID.3 GTX Performance est dotée en sus du système DCC de réglage adaptatif du châssis.Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement Technique : « Par sa réactivité et sa puissance hors pair, la nouvelle ID.3 GTX Performance incarne pour moi l'équivalent électrique de notre célèbre sportive compacte, la Golf GTI Clubsport4. Bien évidemment, une voiture électrique et une voiture à essence ont chacune leur caractère propre, mais l'ID.3 GTX Performance et la Golf GTI Clubsport affichent la même fascinante légèreté lorsqu'elles démarrent au quart de tour. » Kai Grünitz ajoute : « Avec l'ID.3 GTX, Volkswagen fait entrer près de 50 ans de modèles GT traditionnels dans l'ère de l'électromobilité, assurant ainsi l'avenir du plaisir de conduire. »Dans les gammes Volkswagen ID.4 et Volkswagen ID.5, un modèle vendu sur cinq en Europe est un modèle GTX