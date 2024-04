Le coupé à quatre portes électrique BMW i4 s'offre une mise à jour

Lese renouvelle.La BMW i4 est le premier modèle de la gamme BMW basé sur une architecture flexible destinée à recevoir une version électrique depuis le début du processus de conception.La BMW i4 bénéficie d'un design subtilement repensé et de nouveaux équipements La BMW i4 adopte une nouvelle signature lumineuse avec des LED disposées verticalement pour les feux de position, les feux de jour ainsi que les clignotants.Sur la face avant, le design de la calandre BMW "Mesheffect", complété par un insert en chrome mat, est revisité.Les modèles M Performance reçoivent une calandre avec barreaux horizontaux noirs similaire à celle de la BMW M4.Des projecteurs à LED adaptatifs avec feux de route anti-éblouissement ainsi que des feux arrière repris des BMW M4 CSL et utilisant la technologie laser sont disponibles en option.Des projecteurs Shadow Line sont également disponibles en option avec le pack M Sport Pro.Le bouclier arrière redessiné accentue la largeur de la voiture La finition M Sport inclue un diffuseur noir brillant et des sorties d'échappement d'un diamètre de 100 millimètres.Un pack extérieur M Carbone est proposé en option ainsi qu'un large choix d'équipements BMW M Performance.A l'intérieur, le BMW Curved Display est complété par un volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports.En option, un volant M gainé cuir avec méplat, surpiqures aux couleurs de BMW M et repère visuel offre plus de sportivité.La BMW i4 est équipée de série d'une sellerie Sensatec perforée. Des selleries en cuir Vernasca, ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino sont disponibles en option.Les sièges avant chauffants sont de série.L'écran d'accueil du BMW iDrive avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement. La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.Le concept de « Gran Coupé » à quatre portes, associant le niveau de confort et d'efficience typiques d'une berline , fait office de référence.Les proportions étirées propres aux coupés , la ligne de toit fluide, les quatre portes avec fenêtres sans cadre et le hayon aux dimensions généreuses définissent le concept de BMW Série 4 Gran Coupé.Toutes les variantes de la BMW i4 peuvent passer d'une capacité de chargement de 470 litres à un maximum de 1290 litres.La BMW i4 se décline en quatre variantes. Aux BMW i4 M50 xDrive, BMW i4 eDrive40 et BMW i4 eDrive35 s'ajoute une version i4 xDrive40, dotée d'une transmission intégrale électrique, d'une puissance maximale de 295 kW/401 ch et d'une autonomie de 444 à 548 kilomètres selon le cycle WLTP (donnée provisoire).La BMW i4 accepte une recharge pouvant atteindre 11 kW en courant alternatif et 205 kW en courant continu (180 kW pour la BMW i4 eDrive35).La BMW i4 est compatible avec la fonction Plug & Charge. Cette fonction permet au véhicule électrique de s'authentifier automatiquement aux bornes de recharge publiques compatibles sans avoir à utiliser une application ou une carte de recharge.La BMW i4 affiche un comportement dynamique et des caractéristiques de conduite typiques BMW grâce à des réglages de châssis spécifiques.La BMW i4 est équipée de série d'une suspension pneumatique arrière.La Suspension SelectDrive et la Direction DirectDrive à démultiplication variable sont des équipements disponibles avec la finition M Sport.La BMW i4 propose une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite et de stationnement automatisés.L'équipement de série comprend l'indicateur de limitation de vitesse, l'alerte de collision avant, le système Park Assist avec caméra de recul ainsi que le système Auto Reverse (assistant de recul).Les systèmes Driving Assistant, Driving Assistant Professional et Parking Assistant Professional sont disponibles en option.Une alarme antivol équipe les modèles de série.Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série la BMW i4.En option, le BMW Live Cockpit Professional est doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage interactif avec "Réalité Augmentée" dans l'écran central ou le combiné d'instrumentations.La BMW i4 bénéficie d'un guidage optimisé associé à un planificateur d'itinéraire paramétrable selon plusieurs critères (fournisseurs de recharge, état de charge à l'arrivée sur une borne de recharge et au point de destination).Les principaux marchés de la BMW Série 4 Gran Coupé se situent aux Etats-Unis en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Chine.Le lancement commercial de la BMW i4 aura lieu en juillet 2024.La BMW i4 est produite dans l'usine BMW de Munich.Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, moteur électrique sur l»essieu arrière.Puissance: 210 kW/286 ch à 6,000 tr/min.Couple maximum: 400 Nm à 0 - 4,500 tr/min.Accélération 0 - 100 km/h: 6.0 secondes. Consommation d»énergie électrique combinée (cycle WLTP): 19.3 - 15.1 kWh/ 100 km.Autonomie: 386 - 500 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, moteur électrique sur l»essieu arrière.Puissance: 250 kW/340 ch à 8,000 tr/min.Couple maximum: 430 Nm à 0 - 5,000 tr/min.Accélération 0 - 100 km/h: 5.6 secondes.Consommation d»énergie électrique combinée (cycle WLTP): 19.4 - 15.4 kWh/ 100 km.Autonomie: 468 - 600 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, 1 moteur électrique sur l»essieu arrière et 1 moteur électrique sur l»essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance: 295 kW/401 ch à 8,000 tr/min.Couple maximum: 600 Nm à 0 - 5,000 tr/min.Accélération 0 - 100 km/h: 5.1 secondes.Consommation d»énergie électrique combinée (cycle WLTP): 20.5 - 16.6 kWh/ 100 km.Autonomie: 444 - 548 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, 1 moteur électrique sur l»essieu arrière et 1 moteur électrique sur l»essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance: 400 kW/544 ch.Couple maximum : 795 Nm.Accélération 0 - 100 km/h : 3.9 secondes.Consommation d»énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 22.0 - 17.5 kWh/ 100 km.Autonomie: 413 - 522 km (cycle WLTP).