Le pick-up électrique à transmission intégrale Maxus eTerron 9 développe une puissance de 442 ch

La marque chinoise, qui fait partie du groupe, dévoile leau salon IAA Transportation à Hanovre.Le pick-up électrique Maxus développe uneLe pick-up Maxus s'appuie sur: les deux moteurs synchrones à aimant permanent développent 170 ch/125 kW à l'avant et 272 ch/200 kW à l'arrière, ce qui donne une puissance combinée de 442 ch/325 kW.Le pick-up électrique à transmission intégrale Maxus eTerron 9Le(ATS) comprend six modes de conduite préréglés, allant de « Normal » à « Boue » et « Sable ».La configurer individuelle permet d'adapter la direction, la puissance du moteur, ainsi que la récupération d'énergie et la hauteur de la suspension pneumatique. Plus de 400 combinaisons différentes sont possibles.L'énergie nécessaire à la propulsion électrique est fournie par une, qui peut êtreenviron avec jusqu'àsur des bornes de recharge rapide.Laa été conçue selon la méthode de construction Tetris spécialement développée dans un cadre de protection à neuf cellules, qui répartit les forces horizontalement et verticalement. Cela minimise l'encombrement et augmente la capacité et la sécurité.Le système de ventilation à 9 canaux contribue à une température optimale de la batterie et garantit des performances maximales dans toutes les conditions.Associée à la récupération de l'énergie, la gestion thermique améliore l'autonomie en hiver de 10 % par rapport aux voitures électriques conventionnelles.L'autonomie standard de l'eTerron 9 est deen cycle mixte WLTP.Grâce à la fonction « Vehicle to Load » (V2L), le pick-up électrique peut se transformer en « powerbank » roulant : l'énergie stockée dans la batterie alimente des appareils externes en électricité.Le véhicule de 5,50 mètres de long offre une charge utile maximale de 620 kilogrammes.Un « frunk » (coffre avant) de 236 litres est implanté sous le capot pour transporter des bagages à l'abri des intempéries.Le véhicule électrique Maxus eTerron 9 peut remorquer jusqu'à 3,5 tonnes.La sécurité du eTerron 9 est assurée par la proportion élevée (73 %) d'acier à très haute résistance, qui est également utilisé dans les montants A, B et C.La suspension arrière multibras avec suspension pneumatique ajuste le niveau du véhicule en fonction de la vitesse et réduit les mouvements de roulis et de tangage du véhicule. La hauteur du véhicule, réglable grâce à la suspension pneumatique, a un effet sur la résistance de l'air du pick-up et sur l'autonomie.En mode Easy Load, la surface de chargement peut être abaissée de 60 millimètres, ce qui facilite le chargement et le déchargement.Les phares ultra-hauts de route (Great Surround-Terrain Lighting System) éclairent à plus de 400 mètres devant et rendent l'eTerron 9 reconnaissable même la nuit.