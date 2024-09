Le SUV compact Lynk & Co 01 hybride rechargeable s'offre une mise à jour

Lebénéficie d'une mise à jour.La version améliorée du SUV hybride rechargeable 01 de Lynk & Co se distingue par des éléments de design plus raffinés à l'intérieur comme à l'extérieur.Le modèle hybride rechargeable Lynk & Co est doté d'une nouvelle architecture électrique, d'un jeu de puces et d'une technologie d'infodivertissement avancés, ainsi que d'un groupe motopropulseur hybride plus puissant.Ledu Lynk & Co 01 est conçu pour attirer les regards et se démarquer. La version restylée présente un design plus affirmé, au travers d'une calandre noir brillant, de nouvelles roues et de nouveaux feux arrière à LED.Lerepensé introduit de nouvelles commandes physiques au volant permettant au conducteur de focaliser pleinement son attention sur la conduite.À l'intérieur de l'habitacle de la 01, lea été perfectionné pour obtenir des temps de réponse plus rapides aux différentes fonctionnalités. Le système a été enrichi par un affichage haute définition, un écran tactile HD de 15,4 pouces et une puce Qualcomm Snapdragon 8155 améliorant la performance générale.Le nouveau concept de groupeoffre une puissance accrue, une meilleure expérience de conduite, un rendement énergétique amélioré et des émissions réduites.Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du groupe Geely affiche une puissance combinée de 276 ch (206 kW) et un couple de 535 Nm.La voiture offre une accélération plus vive et une maniabilité plus réactive sur la route.Le SUV hybride rechargeable Lynk & Co affiche jusqu'à 75 km de conduite purement électrique.La consommation homologuée WLTP est de 0,9 litre aux 100 km avec des émissions de CO2 de 20 g/km.La marque automobile Lynk & Co du groupe Geely s'est spécialisée à sa création en 2016 dans l'abonnement automobile et l'autopartage.Fondée à Göteborg, en Suède, la marque Lynk & Co se développe actuellement dans sept marchés européens principaux : la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.La marque Lynk & Co prévoit d'élargir sa présence à 19 marchés européens d'ici fin 2024.