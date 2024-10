La berline électrique Citroën ë-C4 115 kW / 54 kWh revendique jusqu'à 415 km d'autonomie WLTP

présente la version restylée de laau Mondial de l'Auto de Paris 2024.Lancée fin 2020, la berline compacte électrique ë-C4 change d'expression avec une face avant plus moderne intégrant la nouvelle identité de Citroën.L'arrière a été retravaillé pour offrir une posture plus fluide et plus équilibrée.Les sièges Citroën Advanced Comfort et le combiné d'instrumentation 7 pouces, qui complète un écran tactile 10 pouces, contribuent au confort à bord.La Citroën ë-C4 se décline avec des motorisations électriques de 100 et 115 kW, la C4 étant proposée avec une motorisation essence 1.2 PureTech 130 EAT8 et en versions hybrides de 100 et 136 ch.La berline électrique ë-C4 Citroën revendique près de 20 technologies d'aide à la conduite utiles au quotidien.Dotée d'une posture surélevée, la ë-C4 combine le dynamisme d'une berline aux airs de coupé tout en adoptant subtilement certains codes du SUV La Citroën ë-C4 affiche une face avant structurée plus moderne. Le logo de la marque trône au centre d'une calandre repensée. Le capot s'adapte pour mettre en valeur les chevrons.Les projecteurs avant à LED arborent une signature lumineuse caractéristique divisée en trois segments horizontaux distinctifs. En se rapprochant des feux diurnes, on remarque le façonnage des lames et du lingot central. Les clignotants avants sont à LED, intégrés directement dans la partie basse de la signature lumineuse.Le bouclier avant intègre une grille qui surplombe un sabot de protection dans sa partie basse.A l'arrière, la simplicité et la clarté sont les maîtres mots du thème de style. La connexion entre la partie inférieure du montant C et les feux arrière es plus tendue, contribuant à l'efficience aérodynamique global.Les feux arrière sont conçus pour être en accord avec l'impact visuel de la face avant, tout en élargissant visuellement l'arrière du véhicule sur la route.Un bandeau noir, en finition Glossy Black, relie les feux arrière.Les sièges Advanced Comfort ont été redessinés pour renforcer le confort à bord. Le confort visuel est assuré par des sièges à effet rembourré. Le confort d'assise est rehaussé par une mousse plus épaisse de 15 mm, offrant un accueil moelleux. Le confort dynamique est amélioré grâce à une mousse texturée et une couche haute densité au cœur de l'assise.Les suspensions Advanced Comfort utilisent des Suspensions à Butées Hydrauliques Progressives, qui absorbent les imperfections de la route.Le tableau de bord n'est pas en reste, avec un combiné haute définition de 7 pouces placé derrière le volant, associé à la navigation connectée 3D et à un écran tactile de 10 pouces.Le combiné numérique est complété par la vision tête haute couleur qui affiche les informations essentielles.Le système d'info-divertissement utilise un écran HD de 10 pouces et peut être entièrement personnalisée par un système de « widgets ». Les widgets offrent un moyen de consulter les applications et le contenu sur l'écran du véhicule. L'interface est également dotée de la reconnaissance vocale naturelle, un assistant numérique qui peut être « activé » par les occupants du véhicule par la commande « Hello Citroën ».Le Pack « Connect Plus » intègre ChatGPT, développé par OpenAI, dans le système d'info-divertissement.La ë-C4 intègre jusqu'à 20 systèmes d'aide à la conduite avancée (ADAS), qui utilisent des technologies automatisées telles que des capteurs et des caméras.Le système Active Safety Brake intervient en cas de détection d'un risque de collision, freinant automatiquement le véhicule pour éviter l'accident. Il est efficace de jour comme de nuit et reconnaît divers obstacles, y compris piétons et cyclistes.L'Alerte Risque Collision alerte (à partir de 30 km/h) le conducteur d'un potentiel danger de collision avec le véhicule situé devant.Le système Highway Driver Assist combine le régulateur de vitesse adaptatif et l'alerte de franchissement de ligne. Le système de conduite semi-autonome de niveau 2 permet une délégation partielle de la conduite, tout en exigeant le contrôle du conducteur.Le Régulateur de Vitesse Adaptatif avec Stop & Go ajuste la vitesse en fonction du véhicule précédent, maintenant une distance de sécurité et pouvant arrêter et redémarrer le véhicule sans intervention du conducteur.En complément, la ë-C4 propose également le système de surveillance d'angle mort, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, le coffee Break Alert, l'alerte attention conducteur, la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse…L'Affichage tête haute en couleur projette des données clés de conduite en couleur directement dans le champ de vision du conducteur pour une attention ininterrompue sur la route.La Caméra de recul avec Top Rear Vision affiche sur l'écran tactile une vue arrière à 180 degrés, avec des indicateurs colorés pour signaler les obstacles proches.La Vision 360 affiche une vue panoramique à 360 degrés autour du véhicule, actualisée en temps réel, pour assister le conducteur lors des manœuvres à basse vitesse.La ë-4 roule en mode électrique avec zéro émission de CO2 pendant la conduite du véhicule, zéro bruit et zéro odeur, de la fluidité avec zéro vibration, zéro à-coup, zéro changement de vitesses, de la facilité avec un couple disponible immédiatement.La ë-C4 a fait le choix de petites batteries de 50 kWh et de 54 kWh.Les batteries permettant des autonomies WLTP limitées jusqu'à 355 km (110 kW / 50 kWh) et 415 km (115 kW / 54 kWh).La charge rapide de 100 kW permet de réaliser de longs trajets avec des arrêts recharge rapprochés sur autoroute.Le véhicule électrique récupère environ 10 km d'autonomie par minute sur une chargeur rapide de 100 kW et permet de récupérer 80% de sa charge en moins de 30 mn.L'application Citroën e-Routes permet de planifier des arrêts de recharge lors d'un long trajet routier en limitant les imprévus de recharge.La gestion d'itinéraire est connecté en temps réel à la voiture électrique pour optimiser le parcours et également à l'état du trafic et au statut des bornes de recharge sur le trajet. Elle s'adapte aux conditions changeantes et propose des itinéraires alternatifs si nécessaire. L'application garantit des temps de trajet optimisés et des informations actualisées sur le réseau de charge.La technologie V2L, ou Vehicle-to-Load, permet au véhicule électrique de fournir de l'électricité à des appareils externes, transformant la voiture en une source d'alimentation mobile.Le V2L est utile dans des situations où l'accès à une source d'énergie est limité, comme lors de déplacements ou d'activités en plein air pour pouvoir brancher un ordinateur portable, charger votre vélo électrique, ou alimenter un petit réfrigérateur directement depuis la voiture lors d'un pique-nique. La capacité restante de la batterie du véhicule électrique déterminera la quantité d'énergie disponible pour les appareils externes.La Citroën ë-C4 sera lancée début 2025.