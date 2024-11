Le micro-SUV de moins de 4 mètres Skoda Kylaq est taillé pour le marché indien

lève le voile sur leLe Skoda Kylaq est un micro-SUV taillé pour l'Inde. Il s'agit du troisième modèle Skoda fabriqué en Inde pour l'Inde après le Kushaq et la Slavia.Le Skoda Kylaq est le premier modèle du constructeur tchèque dans le segment des véhicules de moins de 4 mètres, qui représente près de 50% des ventes sur le marché automobile indien et dispose d'avantages fiscaux.La Skoda Kylaq mesure, 1 783 mm de large et 1 619 mm de haut, avec un empattement de 2 566 mm.Combinant des dimensions compactes , un intérieur spacieux, des caractéristiques de maniabilité et une garde au sol de 189 mm, la Kylaq est équipée pour les déplacements en ville et hors des sentiers battus.Le Kylaq adopte des éléments du langage de conception Modern Solid de Skoda.Il est propulsé par un moteuret dispose de plus de 25 dispositifs de sécurité active et passive de série.Équipée d'un moteur 1.0 TSI délivrant 85 kW etaux roues avant, la Kylaq offre le choix entre une transmission manuelle ou automatique à six vitesses. Elle atteint une vitesse maximale de 188 km/h et, avec l'option manuelle,Développé et produit localement pour le marché indien, le dernier-né de la gamme Skoda, arrivera sur les routes début 2025 au prix très compétitif de 789 000 INR (environ).Klaus Zellmer, Directeur Général de Skoda Auto explique: « La Kylaq est notre premier SUV de moins de 4 mètres, conçu en Inde et pour l'Inde comme nouveau modèle d'accès à notre gamme Škoda. L'Inde est un élément clé de nos plans d'internationalisation. Il s'agit du troisième marché automobile au monde et les modèles de moins de 4 mètres ont une part majeure du marché des véhicules neufs. Nous voulons que le Kylaq accueille de nouveaux clients qui recherchent ce segment populaire et en pleine expansion. Pour ajouter à son attrait, le Kylaq marque les débuts en Inde de notre langage de conception Modern Solid, avec une forte identité visuelle. Il offre également un large choix de variantes, de couleurs et de caractéristiques, ainsi qu'un ensemble d' équipements de série comprenant plus de 25 technologies de sécurité active et passive. À un prix de départ très compétitif de 789 000 INR, le Kylaq est le modèle Skoda le plus accessible en Inde ».