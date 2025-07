La mini-citadine Fiat 500 revient avec une motorisation thermique

Lancée avec un bloc électrique et une petite batterie, la mini-citadine fait son retour avec uneLa Fiat 500 est l'évolution naturelle de l'icône italienne.La Fiat 500 allieet fonctionnalité moderne.Elle est équipée d'unassocié à une, le tout entièrement fabriqué en Italie. Leaméliore l'efficacité énergétique. Il s'agit d'un groupe motopropulseur éprouvé.Dotée d'une connectivité avancée, elle propose le système d'infodivertissement Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L'écran tactile de 10,25 pouces, est complété par un affichage numérique de 7 pouces.Le véhicule est doté de plusieurs aides à la conduite (ADAS) pour la conduite urbaine. Parmi elles, on retrouve le freinage automatique d'urgence, l'assistance au maintien de trajectoire, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.La 500 sera proposée en trois carrosseries: Berline pour la conduite en ville, 3 plus 1 dotée d'une troisième porte à ouverture inversée côté passager pour un accès facilité aux sièges arrière et Cabriolet , découvrable pour la conduite à ciel ouvert.La production débutera en novembre prochain à l'usine Carrozzerie de Mirafiori, en Italie. Des véhicules de pré-série sont déjà sortis de la ligne de production. Une fois la capacité maximale atteinte, l'usine historique de Turin devrait produire environ 100 000 unités par an (5 000 unités d'ici la fin de l'année 2025).