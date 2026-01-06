Dashcams de différentes gammes de prix: des qualités d’image inégales

Une dashcam
est une caméra qui enregistre
l'avant du véhicule pendant la conduite.
La dashcam doit être installée de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur. Elle devrait être placée dans la partie inférieure du pare-brise.
Le Touring Club Suisse (TCS) a testé sept dashcams de différentes gammes de prix
.
Les résultats montrent que certains modèles offrent une excellente qualité d'image et de nombreuses fonctionnalités, tandis qu'un appareil bon marché se révèle nettement inférieur.Accent sur la qualité d'image et l'étendue des fonctionnalités
Dans le test du Touring Club Suisse (TCS), la Viofo A229 Pro 2CH-4K Dual et la Vantrue N4 Pro obtiennent la mention « excellent ».
La Viofo A229 Pro convainc par une qualité d'image remarquable grâce à une résolution 4K à l'avant et 2K à l'arrière. Sa caméra double permet des prises de vue détaillées de jour comme de nuit, soutenues par un filtre CPL qui réduit les reflets. La dashcam est robuste et fiable même à haute température grâce à son supercondensateur. Elle accepte des cartes mémoire allant jusqu'à 512 Go. L'installation est toutefois un peu plus complexe, car les deux caméras doivent être alimentées.
La Vantrue N4 Pro est une caméra triple haut de gamme enregistrant simultanément l'avant, l'arrière et l'habitacle. Avec une résolution de 4K plus 2K plus 1080p, elle fournit des images extrêmement détaillées. Le capteur Sony Starvis 2 assure une excellente vision
nocturne et le large champ de vision couvre presque tous les angles. La caméra est très bien finie, mais consomme davantage d'énergie et est plus visible dans le véhicule en raison de sa taille. C'est le modèle le plus cher du comparatif, mais également celui offrant l'équipement le plus complet.
Quatre caméras obtiennent la note
jugées « très recommandés ».
La Viofo A119 Mini
2 offre une qualité d'image solide, une utilisation simple et une connexion Wi-Fi à un prix attractif. Elle est idéale pour celles et ceux qui recherchent une caméra double de haute qualité avec résolution 4K.
La Garmin Mini 3 séduit par sa construction compacte
, son application intuitive et son contrôle vocal.
La Nextbase 522GW se distingue par son écran tactile et des fonctions supplémentaires telles que la commande vocale Alexa et la fonction d'appel d'urgence.
La Xiaomi 70mai A400 Raudon fournit de bonnes performances
générales, mais montre des faiblesses lors des prises de vue nocturnes.
L'Auto
Dashcam HD DVR 120° impose plusieurs compromis en raison de son prix très bas : qualité d'image médiocre de jour comme de nuit, absence totale de fonctions telles que GPS, Wi-Fi ou application, mémoire limitée à 32 Go et qualité de fabrication insuffisante.
Le test du Touring Club Suisse (TCS) montre qu'une bonne dashcam ne doit pas forcément être chère, mais qu'il ne faut pas attendre grand-chose d»un modèle bon marché.
Les automobilistes qui dépendent d»enregistrements fiables de jour comme de nuit devraient privilégier des modèles dotés de capteurs de haute qualité.Fonction dashcam dans les véhicules modernes
De plus en plus de véhicules neufs sont équipés de caméras intégrées qui servent d'aide à la conduite
, mais aussi de dashcams à part entière.
Chez Tesla, le Sentry Mode (mode sentinelle) utilise les caméras périphériques pour surveiller le véhicule en roulant comme à l'arrêt, détecter les mouvements et enregistrer automatiquement les incidents.
De nombreux autres constructeurs proposent aujourd'hui une fonction dashcam intégrée.Source
: Touring Club Suisse (TCS) - Novembre 2025