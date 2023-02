Le Nissan Qashqai désigné comme la voiture la plus fiable au Royaume-Uni en 2023

Lea été désigné commepar l'en décrochant la plus haute note possible de 5 étoiles.Conçu, développé et produit en Grande-Bretagne, le Qashqai s'est imposé comme le leader en termes de fiabilité au terme de l'enquête annuelle menée par l'association de consommateurs « Which ? »« Les efforts de Nissan avec cette toute nouvelle version du Qashqai ont été récompensés par notre trophée 2023 de la voiture la plus fiable - une réussite fantastique pour ce qui est l'une des voitures les plus abordables du segment. » a déclaré Which ? « Il serait aisé de se montrer s'agissant d'une nouveauté - après tout, les modèles les plus récents ont tendance à être les plus fiables. Mais en comparant avec des voitures de même génération figurant dans notre enquête, aucune n'était suffisamment fiable pour obtenir les cinq étoiles sur cet aspect, et encore moins pour se rapprocher des leaders. Nos analyses ont montré que 2023 ne pouvait être que l'année du Qashqai. »David Moss, Senior Vice President of Research & Development au Nissan Technical Centre à Cranfield, où le nouveau Qashqai a été développé, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'à la fois les consommateurs et les experts aient reconnu la qualité et la durabilité de notre nouveau Qashqai. Nos équipes d'ingénieurs ont soumis la voiture à une série de tests très exigeants durant sa phase de développement afin de satisfaire aux normes de fiabilité les plus pointues, et il est donc très gratifiant d'obtenir cette reconnaissance de la part de ceux qui le conduisent au quotidien. »Basée au centre technique de Nissan à Cranfield, dans le Bedfordshire, l'équipe de David soumet les nouveaux modèles Nissan àavant leur commercialisation, afin de s'assurer que les véhicules répondent à des normes strictes en termes de qualité et de fiabilité.Ces tests consistent notamment en un, un banc d'essai qui simule trois ans de conduite en seulement cinq semaines, avec des ingénieurs montant à bord du véhicule pour écouter les grincements et les cliquetis des garnitures intérieures.Les voitures subissent également des, tandis que des installations dédiées sont mises en place pour claquer les portes de manière répétée, avec des testeurs vérifiant les éventuels dommages aux charnières et aux matériaux des portes.L'équipe de développement dispose aussi d'une sélection d'équipements divers (poussettes, clubs de golf , valises…) pour