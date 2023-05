Le coupé sport Audi TT fête ses 25 ans

La marque aux quatre anneaux fête lesde l'Depuis ses débuts en, la voiture de sport Audi a touché une corde sensible grâce à unDans le cadre de l'émotionnalisation de la marque d'Ingolstadt par un design frais et progressif, le designer américain Freeman Thomas, sous la direction de Peter Schreyer, alors Directeur du design Audi, a créé une voiture de sport puriste, l'Audi TT Audi a présenté l'étude du coupé au public lors du salon IAA de Francfort en septembre 1995.Le nom du modèle "TT" rappelle le légendaire Tourist Trophy de l'île de Man, l'une des plus anciennes épreuves de sport automobile au monde, où NSU et DKW ont remporté de grands succès avec leurs motos.Le nom "TT" rappelle également la NSU TT sportive des années 1960.Le fait que l'Audi TT Coupé s'écarte délibérément de la nomenclature habituelle des modèles Audi en 1995 souligne la nouveauté du modèle.Au milieu des années 1990, le modèle de luxe Audi A8 a permis à la marque Audi de monter en gamme et a progressivement conduit au changement de nom des séries de modèles : L'Audi 80 est devenue l'Audi A4 , et l'Audi 100 a été baptisée Audi A6 . Vint ensuite la voiture compacte haut de gamme Audi A3 , lancée en 1996.En décembre 1995, la décision a été prise de produire en série l'Audi TT Coupé.Torsten Wenzel, le Designer extérieur d'Audi qui a contribué à l'introduction de l'étude dans la production en série, se souvient : "Pour nous, le plus grand éloge a été lorsque la presse spécialisée a noté avec appréciation que peu de choses avaient changé entre l'étude et le modèle de série, bien que nous ayons dû, bien sûr, adapter de nombreux détails en raison des spécifications techniques de la version de série, y compris les proportions."L'élément le plus caractéristiques est l'intégration d'une, qui allonge le profil de la voiture et augmente le dynamisme de la voiture de sport.Pour Wenzel, l'Audi TT reste "une sculpture roulante, avec des surfaces et des lignes de la plus haute qualité". La carrosserie de l'Audi TT semble être faite d'une seule pièce, dit-il, et l'avant sans les porte-à-faux traditionnels des pare-chocs souligne sa forme claire.Un autre élément de design contribue à la silhouette distinctive de l'Audi TT Coupé : le cercle, "la forme graphique parfaite", comme le décrit M. Wenzel. De nombreux éléments circulaires ont inspiré le design extérieur et intérieur de la voiture de sport.Inspirée par le Bauhaus, chaque ligne de l'Audi TT a un but, chaque forme une fonction.En 1998, la production en série de l'Audi TT Coupé a commencé en Hongrie. Audi Hongrie a pris en charge l'assemblage de l'Audi TT en coopération avec l'usine d'IngolstadtUn an plus tard, Audi a lancé la version TT Roadster.Comme le show car et l'Audi A3 lancée en 1996, la voiture de sport est basée sur laDès le début, l'Audi TT a été produite par Audi Hungaria Motor.Les carrosseries peintes de la TT étaient transportées de nuit par voie ferrée d'Ingolstadt à Gyor, où avait lieu l'assemblage final.Cette méthode de production intersites entre Ingolstadt et Gyor était unique dans l'industrie automobile à l'époque.Fondée en février 1993, à l'origine comme usine de fabrication de moteurs uniquement, Audi Hongrie est devenue une usine automobile à part entière en 2013.Depuis sa création, Audi Hongrie a construit plus de 43 millions de moteurs et près de deux millions de véhicules.La gamme de moteurs de l'Audi TT de première génération était large et sportive.L'Audi TT deétait équipée de moteurs turbo à quatre cylindres d'une puissance allant de 150 à 225 ch et d'un V6 de 250 ch.Le point culminant de la gamme de moteurs était le quatre cylindres de l'Audi TT quattro Sport, dont la puissance a été portée à 240 ch et qui a été livré à 1 168 exemplaires.Au cours des huit années de production, 178 765 Audi TT Coupés de première génération (Type 8N) sont sortis des chaînes de production à la mi-2006.90 733 Audi TT Roadsters ont été construits entre 1999 et 2006.Sur les deux générations suivantes, les concepteurs Audi ont fait de la "réduction à l'essentiel" le principe dominant du design, ce qui se manifeste dans le design minimaliste de l'extérieur et au sein de l'intérieur épuré et orienté vers le conducteur.La forme ronde et le motif circulaire sont restés typiques de la gamme TT et ont constitué des éléments unificateurs pour le design extérieur et intérieur : le bouchon du réservoir de carburant en aluminium, les bouches d'aération rondes, le bord du levier de vitesses et le pommeau de levier de vitesses distinctif.Basée sur la plate-forme de l'Audi A3 de deuxième génération, l'Audi TT dea été lancée en 2006 (Coupé) et 2007 (Roadster).Disponible en option pour la première fois, les amortisseurs adaptatifs Audi magnetic ride adaptent en permanence les amortisseurs au profil de la route et au style individuel du conducteur.En 2008 , le modèle sportif TTS a été lancé avec un moteur turbo de 2.0 litres et 272 ch, suivi un an plus tard par l'Audi TT RS avec un moteur turbo cinq cylindres de 2.5 litres et 340 ch et 360 ch sur l'Audi TT RS plus.En 2008, la marque aux quatre anneaux a lancé l'Audi TT 2.0 TDI quattro, la première voiture de sport de série au monde à fonctionner avec un moteur diesel.Lade l'Audi TT a été lancée en 2014. L'Audi TT Coupé, avec un moteur 2.0 TFSI et une transmission manuelle, pesait 1 230 kilogrammes, soit jusqu'à 50 kilogrammes de moins qu'auparavant.Pour les nouvelles TT et TT RS, les designers ont réinterprété les lignes de l'Audi TT originale de 1998 pour les adapter à l'ère moderne. Ils les ont enrichies de nombreuses facettes dynamiques, tandis que le bouchon rond du réservoir de carburant avec le lettrage typique de TT est resté fidèle à toutes les générations.De nombreux détails du profil rappellent délibérément le design classique de la première génération.Sur le plan technique, la troisième génération de TT a apporté plusieurs innovations.Le modèle a marqué les débuts de l'Audi virtual cockpit, un tableau de bord entièrement numérique avec des affichages polyvalents très détaillés qui ont remplacé les instruments analogiques et l'écran MMI.En 2016, l'Audi TT RS a utilisé pour la première fois des LED organiques, connues sous le nom de technologie OLED.La gamme de moteurs de la voiture de sport est montée en puissance.Le modèle de pointe était initialement l'Audi TTS avec un moteur turbo de 2.0 litres et 310 ch, suivie en 2016 par l'Audi TT RS équipée du moteur turbo cinq cylindres de 2.5 litres. Avec ses 400 ch, ce moteur se distingue par sa sonorité sportive et a été nommé neuf fois de suite "Moteur international de l'année".