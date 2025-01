Moins d'un Français sur quatre pense que les infrastructures de recharge permettent une conduite électrique

Alphabet France, le spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises (filiale de BMW ), s'est penché, avec l'institut d'études YouGov, sur la perception des Français quant aux infrastructures de recharge déployées en France.Le déploiement du réseau de bornes de recharge poursuit sa progression et enregistre désormais, dont(chiffres au 31 décembre 2024), avec des « taux de disponibilité techniques et d'accès immédiat stables, respectivement à 93% et 95% », d'après l'Avere-France.Pourtant, le constat de l'enquête Alphabet France x Yougov est sans appel:. 6% ont répondu « oui, tout à fait », et 17% « oui, plutôt ».Avec 36% de réponses positives chez les 18-24 ans et 39% chez les 25-34 ans, les jeunes générations semblent davantage convaincues par la possibilité d'adopter une conduite électrique grâce aux infrastructures de recharge déployées en France.Les 35-44 ans sont un peu moins nombreux à croire en cette possibilité: 28%.Seuls 15% des 45-54 ans et des 55 ans et plus pensent que les infrastructures de recharge déployées permettent d'adopter une conduite électrique.Les sondés de région parisienne plus convaincus que les habitants d'autres régions, avec 33% de réponses positives.Viennent ensuite:- le Sud-Est: 23%,- le Nord-Ouest: 21%,- le Sud-Ouest: 20%,- le Nord-Est: 17%.Ainsi, ont répondu positivement:30% des répondants venant d'agglomérations de plus de 100 000 habitants,14% de ceux venant d'agglomérations entre 20 000 et 100 000 habitants,17% de ceux des agglomérations de moins de 20 000 habitants.Les résultats de cette enquête Alphabet France x Yougov confirment la nécessité de poursuivre le déploiement des infrastructures de recharge accessibles au public, mais aussi au sein des entreprises et au domicile de leurs collaborateurs, afin de faciliter l'adoption de la voiture électrique : Enquête Alphabet France x YouGov: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1 025 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, 15 au 16 janvier 2025. Toutes les données présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.Photo maison-recharger-charger-voiture-27355835 de Andersen EV de Pexels