Le Dacia Duster remporte le prix « Best Buy Car of Europe 2025 » Autobest Le Dacia Duster remporte le prix « Best Buy Car of Europe 2025 » Autobest ×

Le Dacia Duster est élu « Best Buy Car of Europe 2025 / Meilleur achat de voiture en europe en 2025 » par le jury Autobest.



Les 31 journalistes spécialisés membres du jury Autobest, issus de 31 pays européens différents (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine), ont élu le Renault Austral comme étant la voiture répondant le mieux aux critères d'achat des consommateurs européens.



Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 31 journalistes spécialisés, issus de 31 pays européens, les voitures en compétition sont évaluées sur la base de 13 critères : qualité-prix, design, confort, technologies, qualité des services, disponibilité des pièces de rechange dans les réseaux de distribution.



Le Dacia Duster de troisième génération totalise 16 292 points (21,02 % des votes).



Le Dacia Duster est arrivé en première place dans une compétition serrée: pas moins de 4 finalistes sur 5 sont arrivés au coude à coude au classement.



Le deuxième en course est le Renault Symbioz avec seulement 102 points de retard, ce qui signifie moins de 0,13 % de différence de points totale (20,89 % des votes).



Le troisième au classement est l'Opel Frontera avec seulement 229 points de moins que le deuxième, soit 0,29 % de différence de points (20.59 % des votes). Le quatrième, la Citroën C3, est à 15 550 points, soit seulement 411 points de moins que le troisième, soit 0,53 % de différence de points (20,06 % des votes).



La MG3 ferme le classement avec un score total de 13 507 points reçus des jurés Autobest (17.43 % des votes).



« C'est le concours Autobest le plus équilibré de notre histoire. La différence entre le vainqueur et le numéro 4 est inférieure à 1 % du nombre total de points disponibles pour le vote des jurés. Cela montre clairement les progrès impressionnants réalisés par les constructeurs automobiles pour répondre aux demandes complexes des 665 millions d'utilisateurs de voitures qu'Autobest sert. Tous les finalistes de cette année se sont révélés être des produits exceptionnels, avec un grand attrait et une compétence impressionnante, car les membres du jury ont soigneusement vérifié tous les modèles lors de tests très détaillés. L'année prochaine, en 2025, il y aura un choix de voitures remarquables pour tous les besoins et tous les goûts des automobilistes européens. » a déclaré Dan Vardie, fondateur et président de l'organisation Autobest.



« Mais cette rude concurrence rend la victoire de Duster encore plus importante ! Elle prouve que Dacia conserve son avance en tant que « Best Buy Car » sur notre continent ! Après la victoire du Duster de première génération au concours Autobest 2011, la performance d'aujourd'hui est une nouvelle reconnaissance « officielle » du leadership de Dacia Duster sur les marchés européens. Je suis sûr que la saga Duster se poursuivra non seulement en 2025 mais aussi dans les années à venir ! », a ajouté Dan Vardie.



Le classement Autobest 2025:



1. Dacia Duster: 16 292 points (21.02 % des votes)

2. Renault Symbioz: 16 190 points (20.89 % des votes)

3. Opel Frontera: 15 961 points (20.59 % des votes)

4. Citroën C3: 15 550 points (20.06 % des votes)

5. MG 3: 13 507 points (17.43 % des votes)

Eric Houguet, écrit le 28/12/2024