Les Renault 5 E-Tech electric et Alpine A290 remportent en duo le titre de « Car of the Year 2025 »

Lesetremportent en duo, décerné par le jury européen COTY « Car of the Year ».Le résultat a été annoncé au Brussels motor show (Belgique).Les deux véhicules électriques sontAprès le premier tour de vote en novembre 2024, la Renault 5 E-Tech electric et l'Alpine A290, en candidature commune, figurait parmi lesface à Alfa Romeo Junior , la Citroën ë-C3/C3, le Cupra Terramar, le Dacia Duster , le Hyundai Inster et la Kia EV3.Le duo vainqueur du trophée européen « Car of the Year » a été élu par les votes dede 23 pays.Les Renault 5 E-Tech electric et Alpine A290 se placent en première position avecC'est unaprès la victoire du Scénic E-Tech electric en 2024 et uneLa Renault 5 E-Tech electric devient le huitième véhicule de la marque Renault à remporter le trophée européen, succédant aux Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) et Scénic E-Tech electric (2024).La Renault 5 électrique a été conçue pour devenir un accélérateur d'électrification du marché automobile européen.Elle rend la mobilité électrique désirable grâce à un design « coup de cœur » et sera proposée en entrée de gamme à partir de 25 000 euros.Avec une production dans le nord de la France au sein du pôle Ampere ElectriCity, la « voiture de l'année 2025 » ambitionne de devenir la citadine de référence de la transition électrique.Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault, explique: « Pour toutes les équipes du groupe, de la marque Renault et d'Ampere, c'est une immense fierté de recevoir pour la deuxième année consécutive le prestigieux prix « Car of the Year ». Renault 5 E-Tech electric change véritablement la donne en Europe. Elle rend les véhicules électriques désirables et suscite une réaction émotionnelle. En même temps, elle a été conçue pour apporter beaucoup de valeur à nos clients. S'il y a une voiture qui a le potentiel de transformer le marché électrique, c'est bien celle-ci ».Première de l'ère électrique d'Alpine , l'A290 est le premier véhicule de la marque de Dieppe à être élu Car of the Year.L'Alpine A290 marque une étape déterminante pour la marque au A fléché. Elle sera bientôt rejointe par le sport fastback A390 et l' A110 électrique.La citadine sportive électrique Alpine ressuscite la catégorie des petites voitures sportives, les "hot hatches", appréciées pour le plaisir de conduite qu'elles procurent.Boostée à l'ADN Alpine, l'A290 concentre dans un gabarit compact les sensations d'une véritable citadine sportive nouvelle génération. Mise au point sur la plateforme AmpR Small de la Renault 5 E-Tech electric, l'A290 offre des performances électriques facilement exploitables au quotidien.L'A290 est fabriquée en France à la Manufacture de Douai, au sein d'ElectriCity, et son moteur électrique, proposé en 180 ch et 220 ch, provient du site de Cléon.Philippe Krief, CEO de la marque Alpine explique: « L'équipe Alpine est très fière de recevoir le prix de voiture de l'année 2025, pour son A290, la première citadine sportive de la marque. Il s'agit d'une récompense d'autant plus symbolique que l'A290 inaugure le Dream Garage 100 % électrique, une première étape dans le développement d'une sportivité électrique à la Alpine. Je tiens à remercier toutes les équipes récompensées aujourd'hui pour leur passion et leur professionnalisme. Mais également l'ensemble de la communauté Alpine de fans et de clients qui écrivent aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de la marque tricolore. »Les nouveaux modèles d'origine américaine, chinoise, coréenne, européenne et japonaise, commercialisés en Europe au cours de l'année 2024, étaient éligibles pour le prix « Car of the Year » 2025.Les modèles retenus ont été testés, comparés et évalués selon des critères tels que le confort, la sécurité, le comportement routier, la fonctionnalité, le design et le progrès technique.Les Renault 5 E-Tech electric et Alpine A290 sont créditées d'un total de 353 points. Ils s'imposent avec 62 points d'avance sur le second véhicule classé Suivent la Kia EV3 (291 points), la Citroën C3 -ëC3 (215 points), le Hyundai Inster (172 points), le Dacia Duster (168 points), le Cupra Terramar (165 points) et l'Alfa Romeo Junior (136 points).Les Renault 5 E-Tech electric / Alpine A290: 353 pointsKia EV3: 291 pointsCitroën C3 -ëC3: 215 pointsHyundai Inster: 172 pointsDacia Duster: 168 pointsCupra Terramar: 165 pointsAlfa Romeo Junior: 136 pointsAlfa Romeo Junior Audi Q6 e-tron BMW X2/iX2Byd Seal UCitroën C3/ë-C3Cupra TavascanCupra TerramarDacia Duster Ford CapriHyundai InsterKGM TorresKia EV3 Lexus LBXLotus Emeya Mazda CX-80MG 3MG Cyberster Mini Cooper SE Opel GrandlandPolestar 3Polestar 4 Porsche MacanRenault 5 Smart #3 Toyota Land Cruiser Volvo EX90Xpeng G6