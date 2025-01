La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2024 en France

49 Renault Renault 5 9 973 0,6% 50 Citroën C3 IV 9 810 0,6% 51 Cupra Formentor 9 384 0,5% 52 Renault Scenic V 8 953 0,5% 53 Bmw iX1 8 940 0,5% 54 MG MG3 8 845 0,5% 55 Fiat 600 8 637 0,5% 56 Skoda Octavia iV 8 619 0,5% 57 Toyota RAV4 8 590 0,5% 58 Citroën e-C3 8 252 0,5%

99 Cupra Born 4 475 0,3% 100 Bmw Série 2 Active Tourer 4 255 0,2%

1 718 416 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2024.Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 3,2%.Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 12,4%.Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 3,6%.Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 4,1%.Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 22,4%.Les petites voitures représentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2024 en France.Le marché automobile français s'est concentré à près de 53% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines Cette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2024, la Renault Clio (91 435 voitures), la Peugeot 208 (88 918 voitures) et la Dacia Sandero (75 978 véhicules).Economique et inférieure: 53%Moyenne inférieure: 23%Moyenne supérieure: 15%Supérieure: 9%Tout-terrain/chemin: 49% Berline : 43% Break : 5%Minispace/Combispace: 1%Coupé/cabriolet: 1%Monospace: 0%Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc.....), le poids du diesel en France continue de baisser à 7,30% en 2023 (pour 9,70% en 2023, 15,60% en 2022, 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).: PFA/AAA Data