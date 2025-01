La Volkswagen Polo célèbre ses 50 ans

Lancée en, laest devenue au fil des générations un best-seller international.Avec plus de 20 millions de véhicules vendus en six générations, la Polo s'est imposée comme l'un des modèles phares de la catégorie des petites voitures Dans les années 70, lorsque la Volkswagen Coccinelle a dû être remplacée, Volkswagen avait plusieurs modèles en réserve : la Passat est arrivée sur le marché en 1973, suivie un an plus tard par la Golf , tandis que la Polo a fait ses débuts en 1975.Aucun véhicule n'avait été aussi court et sophistiqué auparavant.Positionnée une catégorie en dessous de la Golf, la Polo complétait la famille de modèles à traction avant de Volkswagen.50 ans plus tard, la Polo, actuellement dans sa sixième génération, a montré qu'une petite voiture « pour tous » peut s'affirmer dans la durée.Les plus de 20 millions de modèles vendus en sont la démonstration.La petite voiture présentée en mars 1975 était basée sur l' Audi 50. Légèrement modifiée, elle a été produite en série à Wolfsburg sous le nom de Volkswagen Polo et a rapidement apporté une bouffée d'air frais dans le segment des petites voitures. Avec son design épuré et son caractère fonctionnel, elle s'inscrit dans l'air du temps. Efficace, pratique, léger et abordable, le petit véhicule Volkswagen se caractérisait également par son agilité, sa très tenue de route et ses moteurs économiques. Des valeurs essentielles qui ont permis au modèle de poursuivre son histoire depuis lors.Avec chaque génération, la petite citadine Volkswagen s'est développée davantage.En, la Polo II a apporté un certain nombre d'améliorations, notamment plus d' espace et de confort, ainsi que des moteurs plus modernes.En, la série spéciale en édition limitée de la Polo Coupé GT G40 a vu l'apparition du compresseur à spirale, qui a permis d'augmenter la puissance du moteur.A partir de, la troisième génération a fait un bond en avant en termes de technologie : la Polo III a été l'un des premiers véhicules de la catégorie des petites voitures à être doté de dispositifs de sécurité tels que les airbags. En 1998, la Polo a été déclinée pour la première fois en version GTI.Grâce à une augmentation de sa taille, la quatrième génération a offert un niveau de confort et de sécurité supérieur, à partir de, avec des airbags frontaux et latéraux, une direction assistée et l'ABS de série.La Polo V a vu l'introduction d'une multitude d' équipements numériques : à partir de, les systèmes d'infodivertissement et d'assistance ont rendu la conduite plus confortable. La Polo V s'est également imposée dans le sport automobile . Avec la Polo R WRC, Volkswagen a remporté le titre de champion du monde des rallyes quatre fois de suite à partir de 2013.La sixième génération est basée sur la plateforme modulaire (MQB). Elle a établi de nouvelles normes à partir deen termes de connectivité, de sécurité et de dynamique de conduite.Dans sa dernière version en 2021, la Polo est devenue encore plus digitale.La petite voiture est désormais dotée de systèmes d'assistance et de confort réservés jusqu'alors aux catégories de véhicules supérieures.Autrefois synonyme de mobilité abordable, la petite voiture « pour tous » a également vu ses prix augmenter depuis 50 ans avec l'évolution de ses prestations.La Polo incarne les valeurs typiques de Volkswagen telles que la qualité, la sécurité et le confort.