Quatre Français sur dix concernés par l'alcool et la conduite pour le réveillon en 2024

Réveillon du Nouvel An : 40 % des Français concernés par l'alcool et la conduite

Le 31 décembre 2024, 8 Français sur 10 fêteront le Nouvel An et 78,3 % d'entre eux consommeront en moyenne 3,2 verres d'alcool.21 % des Français comptent utiliser leur propre véhicule pour se déplacer le soir du réveillon.C'est ce que révèlent les résultats de l'édition 2024 du baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant » de l'association Prévention Routière Entre ceux qui reçoivent et ceux qui se déplacent, 40 % des Français seront concernés par l'alcool et la conduite.68 % des Français concernés par la question de l'alcool et de la conduite envisagent des solutions inadaptées pour rentrer : attendre avant de reprendre le volant, emprunter les petites routes ou rouler lentement.Ces idées fausses traduisent une méconnaissance des dangers de l'alcool au volant. Ainsi, 49 % des Français ignorent le temps nécessaire pour éliminer un verre d'alcool (1 à 2 heures par verre consommé).Ces comportements peuvent avoir des conséquences graves : 24 % des Français admettent avoir déjà vu un invité reprendre la route en ayant dépassé le taux d'alcool autorisé.En 2023, l'alcool a été responsable de 29 % des accidents mortels sur la route. 65 % des accidents ont eu lieu la nuit.La période du Nouvel An est particulièrement tragique : chaque année, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes à cette occasion (Source: Bilans de l'accidentalité de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). En moyenne au cours des 5 dernières années.)Face à ce constat, l'association Prévention Routière rappelle l'importance de toujours bien anticiper son retour de soirée en choisissant les bonnes solutions : désigner un Sam / capitaine de soirée, réserver un taxi ou un VTC, prendre les transports en commun ou demander / offrir l'hospitalité.: Baromètre « Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant » 2024 Association Prévention Routière: Enquête de l'association Prévention Routière réalisée en ligne par Moaï, du 25 novembre au 6 décembre 2024, auprès de 1 000 Français constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.#BienRentrerPhoto de Timur Saglambilek pour Pexels