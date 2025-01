1 718 416 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2024

1 718 416 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2024.Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 3,2%.Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 12,4%.Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 3,6%.Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 4,1%.Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 22,4%.Le marché automobile français est désormais structurellement en deçà de son niveau d'avant Covid-19. Le recul est de 14,3% par rapport à la moyenne des dix années d'avant crise (2010-2019: 2 millions d'unités).Les cinq marques françaises (Alpine, Citroën Renault ) représentent 642 411 véhicules vendus en 2024 (pour 671 428 véhicules en 2023), soit 37,38% du marché automobile français, contre 37,83% en 2023, 41,53% en 2022, 44,70% en 2021 et 48,60% en 2020 (802 179 en véhicules en 2020).Les cinq marques françaises connaissent des évolutions contrastées.Renault baisse de 02% à 277 297 voitures particulières en France en 2024.La marque Renault voit sa part de marché progresser à 16,0% en 2024.La marque Renault est leader du périmètre des véhicules particuliers sur le marché français.Peugeot voit ses volumes diminuer de 3,6% à 232 714 exemplaires.Peugeot occupe une part de marché de 13,5%.La marque Citroën baisse de 11,4% à 111 536 unités pour 125 932 voitures en 2023 et 129 883 voitures en 2022. Citroën réalise une part de marché de 6,5%.La marque française positionnée haut de gamme DS enregistre 18 024 ventes en 2024 (pour 23 372 ventes en 2023 et 20 959 en 2022), soit une baisse de 22,9%.La part de marché de DS en France diminue à 1,0%.La marque sportive Alpine progresse de 5,5% avec 2 840 véhicules (part de marché de 0,2%).Les ventes de la marque roumaine Dacia baissent de 7,3% à 144 979 véhicules, soit une part de marché de 8,4%, soit une baisse de 0,4 point par rapport à 2023.Les ventes de Toyota progressent de 18,1% à 127 519 immatriculations, soit une part de marché de 7,4%, soit une hausse de 1,3 point.La marque allemande Opel voit ses volumes baisser de 7,5% à 40 007 véhicules (pour 43 237 véhicules en 2023 et 36 052 véhicules en 2022).La marque allemande détient 2,3% du marché automobile français.La marque italienne Fiat voit ses ventes baisser de 18,8% en 2024 à 32 770 unités (pour 40 336 véhicules en 2023 et 36 508 véhicules en 2022).La marque généraliste italienne réalise une part de marché de 1,9%, en diminution de 0,4 point.Les ventes Jeep atteignent 11 790 unités en 2024 pour 7 452 unités en 2023 et 5 727 unités en 2022, soit une progression de 58,2 %.La marque américaine Jeep occupe 0,7% du marché, en hausse de 0,3 point.Lexus comptabilise 7 203 immatriculations en 2024, en hausse de 26,9 % (pour 5 675 unités en 2023 et 3 256 en 2022).La marque Lexus occupe une part de marché de 0,4%.: PFA - Plateforme automobile / AAA Data