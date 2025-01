La Renault 5 E-Tech électrique désignée Voiture de l'année 2025 par L'argus

La Renault 5 E-Tech a été désignée Voiture de l'année 2025 devant le Dacia Duster et la Kia EV3 à l'occasion de la 32ème édition des Trophées de L'argus. Une première pour un modèle électrique depuis la création du prix en 2017.



L'Alpine A290 (Sportive de l'année), le Dacia Bigster (Nouveauté de l'année), le Mobilize Duo (Trophée Nouvelle mobilité) et le Renault Master (Utilitaire de l'année) ont parallèlement décroché la timbale dans leurs catégories respectives.



« Voir nos quatre marques honorées à l'occasion des prestigieux Trophées de L'argus 2025 nous rend vraiment très fiers. C'est la récompense du travail acharné de nos équipes et de notre stratégie produit ambitieuse. Et cela nous encourage plus que jamais à innover pour apporter des solutions de mobilité qui répondent aux défis qui sont devant nous. » a confié Luca de Meo, CEO du Groupe Renault, « Et je tiens également à remercier les membres du jury, qui en plus de leur soutien, ont su reconnaître toute la richesse de nos derniers lancements. »



« C'est unique dans l'histoire des Trophées de L'argus. Renault, Alpine, Dacia, Renault VU et Mobilize…jamais l'ensemble des marques d'un groupe automobile avait réalisé le grand chelem au cours d'une même édition. Je suis ravi de remettre le Trophée de la Voiture de l'année à Luca de Meo (Directeur général de Renault Group) » commente Grégory Pelletier, Directeur de la rédaction de L'argus.



L»Audi A5 et la DS SM Tribute figurent aussi parmi les modèles récompensés.



Le titre était loin d'être gagné d'avance pour la Renault 5. La robe néo-rétro influençait peu les notations objectives du jury, d'abord stoïque devant son statut de citadine électrique qui écorne sa polyvalence. Face aux quatorze autres prétendantes électriques, hybrides et thermiques, la la Renault 5 électrique a finalement prouvé que sa jolie bouille n'était pas son unique argument de vente.



Maniable en ville, dynamique sur route, confortable sur autoroute, la Renault 5 s'est aussi distinguée par son ergonomie soignée et son système d'info-divertissement Google.



Si son autonomie comme ses temps de recharge rapide n'ont pas battu de records sur le parcours-test, la R5 a pensé aux équipements nécessaires aux usagers des voitures électriques : planificateur d'itinéraire, pompe à chaleur et recharge bidirectionnelle V2L (pour alimenter un appareil électrique depuis la prise de la voiture) ou V2G (pour restituer de l'énergie au réseau et réduire ses coûts de recharge) viennent généralement de série.



« La victoire de la Renault 5 est méritée. Au-delà de son look craquant et des clins d'œil originaux à son aînée, cette citadine électrique offre un contenu technologique inédit sur ce segment. Le tour de force de Luca de Meo est de produire cette voiture électrique en France à un prix inférieur à 25 000 € », précise Grégory Pelletier.



Estimée par les experts de la Cote Argus, sa valeur résiduelle a scellé la victoire de la Renault 5 E-Tech électrique et relativisé des prix coquets pour une citadine.



Derrière, les autres compétiteurs n'ont pas démérité : malgré des tarifs en hausse, le Dacia Duster reste le champion du rapport prix/prestations quand le Kia EV3 a soigné celui du gabarit/autonomie avec 605 km homologués pour le SUV urbain ! La présence des Hyundai Inster et Citroën C3 dans le Top 5 confirme qu'en 2025 les citadines ont la cote.



Les gagnants par catégorie :



Voiture de l'année :



La Renault 5 E-Tech décroche le titre prestigieux de “Voiture de l'année 2025”. Une victoire significative, obtenue dans une catégorie qui rassemblait 15 nouveaux modèles, issus de tous les segments du marché. Avec un total de 424 points, la Renault 5 a devancé le Dacia Duster (379 points) et le Kia EV3 (297 points). La Renault 5 succède au Peugeot 3008, vainqueur en 2024.



Sportive de l'année :



L'Alpine A290 a été élue “Sportive de l'année 2025”. La française a rassemblé le plus grand nombre de suffrages auprès du public (1 388 votes), signant la première victoire d'une voiture électrique dans cette catégorie. Sa dauphine est aussi un modèle à batterie puisqu'il s'agit de l'Audi RS e-tron GT (1 034 votes). Le podium est complété par la Lamborghini Revuleto à moteur V12 hybride (331 votes).



Prix Spécial du Jury :



La DS SM Tribute a reçu le “Prix Spécial du Jury 2025”, catégorie qui fait le plein de concept-cars. Hommage à la Citroën SM, le concept SM Tribute célèbre les dix ans de la marque DS et donne des indications de style sur le futur de la gamme. Avec 202 points, la DS SM Tribute l'a emporté devant les concepts Renault Emblème (193 points) et Alpine A390 (190 points).



Utilitaire de l'année :



Le Renault Master a été nommé “Utilitaire de l'année 2025”. Avec 1 219 points, il s'est imposé devant le Nissan Interstar (1 073 points) et le Mercedes-Benz Sprinter (864 points).



Voiture Premium de l'année :



L'Audi A5 rafle le “Trophée de la Voiture premium de l'année 2025”. L'A5, déclinée en berline et break, s'est imposée avec avec 230 points, devant l'Alfa Romeo Junior (226 points) et le Porsche Macan (193 points).



La Bonne Occasion:



La Peugeot e-208 a reçu le “Trophée la Bonne Occasion x leboncoin 2025”.



Trophée d'Honneur :



Gilles Le Borgne, Directeur de l'ingénierie pour le Groupe PSA, puis chez Renault, a été distingué du “Trophée d'Honneur 2025”.



Nouvelle Mobilité :



Le Mobilize Duo remporte le “Trophée Nouvelle mobilité 2025”. Ce prix distingue des deux-roues, des trois-roues et des quadricycles électriques. Le Mobilize Duo (204 points) a devancé la Citroën AMI restylée (189 points) et le BMW CE 02 (167 points).



Nouveauté de l'année :



Le Dacia Bigster décroche le Trophée de la “Nouveauté de l'année 2025”. Le Bigster (304 points) a devancé la Renault 4 (302 points) et la Fiat Grande Panda (271 points).



Quels sont les critères de vote des Les Trophées de L'argus et comment s'organise l'élection ?



Les critères de vote considèrent le budget à l'usage, dont la valeur résiduelle établie par L'argus. Ces données sont pondérées par l'agrément général du véhicule, qui tient compte de la conduite, du confort, des technologies et de la qualité perçue. Le vote est un classement par points. Chaque jury établit sa notation de la manière suivante : 15 points vont au premier choix, 14 points au deuxième choix, etc. Le modèle gagnant est celui qui cumule le plus de points.



Le jury des Trophées de L'argus 2025



Le jury des Trophées des voitures particulières est composé des journalistes et experts de la valorisation et du référencement de L'argus. Il est renforcé par des confrères d'autres médias aux compétences variées dans les domaines du produit automobile, de l'industrie, de la technologie et de l'économie. Chacun vote dans son domaine de prédilection. Au total, 31 votants s'expriment pour l'ensemble des neuf Trophées 2025.