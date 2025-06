Près de la moitié des propriétaires de voitures souhaiteraient que les ateliers recommandent des lubrifiants adaptés à leur véhicule

Une enquête nationale commandée par Castrol montre qu'Selon l'enquête commandée par Castrol, plus d'un tiers (38 %) des propriétaires de véhicules déclarent ne pas savoir comment identifier le type de lubrifiant moteur le plus adapté à leur propre voiture. Les femmes sont plus susceptibles de ne pas savoir quel lubrifiant utiliser (48 %) que les hommes (23 %).Le manque de clarté pourrait s'expliquer dès l' achat du véhicule : seuls 23 % des propriétaires déclarent que les concessionnaires ont précisé le lubrifiant moteur à utiliser lors de la remise du véhicule.Cette incertitude est une opportunité pour les ateliers. Un peu moins de la moitié des personnes interrogées (48 %) souhaitent que leur atelier habituel recommande un lubrifiant et explique cette préférence lors de l'entretien programmé. Ce n'est pas encore le cas pour la plupart des propriétaires de voitures . Lorsqu'on leur pose la question : « Votre atelier habituel vous explique-t-il généralement quel lubrifiant il prévoit d'utiliser pour votre véhicule dans le cadre de son entretien programmé », seulement 52 % des individus répondent par l'affirmative.Les propriétaires de voitures se fient à plusieurs facteurs pour justifier leur choix de lubrifiant moteur, 27 % d'entre eux citant les conseils de leur atelier pour l'entretien du véhicule, tandis que 20 % préfèrent obtenir cette information auprès du constructeur. Il est à noter que seulement 6 % des individus effectueraient une recherche en ligne pour trouver le produit adapté.Henning von Rheden, directeur de la marque et de la communication pour l'Europe chez Castrol, a déclaré : « Les ateliers jouent un rôle crucial en aidant les automobilistes à choisir le bon lubrifiant moteur et ainsi garantir un fonctionnement sécurisé et efficace de leur voiture. Il est évident que de nombreux conducteurs ne savent pas comment identifier le lubrifiant moteur le plus adapté. Ils souhaitent que les ateliers fournissent plus de conseils. Les consommateurs sont manifestement très réceptifs. Cela peut créer de formidables opportunités de ventes croisées et incitatives de produits haut de gamme, et renforcer la fidélité ».: Enquête Castrol: Enquête réalisée par OnePoll sur un panel de 1 000 propriétaires de voitures