Plus de la moitié des Français pensent pouvoir effectuer le trajet des vacances en voiture électrique

Alphabet France, le spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs (Filiale de BMW Group), s'est penché, avec l'institut d'études YouGov, sur l' avis des Français quant à la possibilité d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique Avec l'arrêt programmé de la vente des voitures thermiques neuves en 2035 décidée par l'Union européenne, le passage à la voiture électrique devient une réalité de plus en plus concrète pour les automobilistes européens. Afin d'accompagner les automobilistes dans cette transition forcée, les constructeurs automobiles multiplient les avancées pour améliorer l'autonomie et les performances des véhicules électriques , tandis que l'infrastructure de recharge s'étend progressivement. En France, on compte aujourd'hui plus de 168 000 points de charge accessibles au public.A l'heure où les départs en vacances se préparent, une question se pose :D'après les résultats de l'édition 2025 de l'étude Alphabet France x Yougov,Dans le détail,, tandis queLes résultats varient légèrement en fonction de l'âge des répondants. Les plus jeunes générations semblent être davantage convaincues qu'il est possible d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique :61% des 18-24 ans (« oui, sans difficulté » 20% ; « oui, mais avec des contraintes » 41%),63% des 25-34 ans (« oui, sans difficulté » 19% ; « oui, mais avec des contraintes » 44%),56% des 35-44 ans (« oui, sans difficulté » 15% ; « oui, mais avec des contraintes » 41%),57% des 45-54 ans (« oui, sans difficulté » 13% ; « oui, mais avec des contraintes » 44%),44% des 55 ans et plus (« oui, sans difficulté » 9% ; « oui, mais avec des contraintes » 35%).Le taux de réponses positives diffère selon la région :58% des habitants de la Région parisienne pensent qu'il est possible d'effectuer un trajet vers un lieu de vacances en voiture électrique, dont « oui, sans difficulté » : 14%, et « oui, mais avec des contraintes » : 44%.le Nord-Ouest : 57% (« oui, sans difficulté » 16% ; « oui, mais avec des contraintes » 41%),le Sud-Ouest : 55% (« oui, sans difficulté » 13% ; « oui, mais avec des contraintes » 42%),le Nord-Est : 50% (oui, sans difficulté » 11% ; « oui, mais avec des contraintes » 39%),le Sud-Est : 46% (« oui, sans difficulté » 12% ; « oui, mais avec des contraintes » 34%).Le taux de réponses positives diffère selon la taille des agglomérations:Ainsi, ont répondu positivement :54% des répondants venant d'agglomérations de plus de 100 000 habitants,47% de ceux venant d'agglomérations entre 20 000 et 100 000 habitants,53% de ceux des agglomérations de moins de 20 000 habitants.Les répondants de la catégorie socio-professionnelle CSP plus sont 61% à penser qu'il est possible de se rendre sur leur lieu de vacances en véhicule électrique (« oui, sans difficulté » 15% ; « oui, mais avec des contraintes » 46%). Les personnes sondées issues de la catégorie CSP moins émettent plus de réserves : 52% (« oui, sans difficulté » 14% ; « oui, avec contraintes » 38%).: Enquête Alphabet France x YouGov: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1 006 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 03 au 04 juin 2025.