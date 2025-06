La musique au volant a le pouvoir d'adoucir les mœurs et d'encourager une conduite plus sereine

L'association Prévention Routière et le groupe Wakam ont conduit un sondage mené avec OpinionWay sur la musique préférée des Français au volant.Un trio de tête se détache parmi les titres les plus cités par les conducteurs pour favoriser une conduite sereine : Hotel California de The Eagles, Bohemian Rhapsody de Queen et J'ai demandé à la lune d'Indochine.Parmi les Français qui prennent le volant au moins une fois par semaine, une majorité écoute de la musique en conduisant : 42 % le font systématiquement et 38 % régulièrement.La variété française arrive largement en tête des styles musicaux préférés pour favoriser le calme, la concentration et la sérénité au volant (61 %), suivie par la pop (37 %). D'autres tendances émergent selon l'âge : le hip-hop/rap et le R&B/soul séduisent les plus jeunes, tandis que le jazz , le blues et la musique classique sont plus prisés par les seniors.Pour identifier les morceaux qui rendent les Français plus sereins quand ils conduisent, 140 titres répartis en 10 styles ont été proposés aux répondants. Parmi eux, 20 titres se démarquent formant ainsi la playlist des Français pour une conduite apaisée.• Hotel California – The Eagles• Bohemian Rhapsody – Queen• J'ai demandé à la lune – IndochineCes morceaux sont avant tout choisis pour leur attrait musical, que ce soit pour le morceau lui-même ou pour l'artiste. La musique joue également un rôle pour :• améliorer l'état émotionnel et l'humeur du conducteur (88%),• gérer le stress et l'anxiété (66%),• améliorer la concentration et le contrôle (36%).Ses effets sont notables chez les conducteurs qui se décrivent comme stressés, distraits ou enclins à rouler vite, notamment pour rester concentrés et adopter un comportement plus calme au volant.Les Français interrogés reconnaissent que la musique, dans toute sa diversité, a le pouvoir d'adoucir les mœurs et d'encourager une conduite plus sereine.Hotel California / EaglesBohemian Rhapsody / QueenJ'ai demandé à la lune / IndochineJe te donne /Jean-Jacques GoldmanOne Love / Bob Marley & The WailersDancing Queen / ABBAReggae Night /Jimmy CliffLes Quatre Saisons / Antonio VivaldiLe Boléro / Maurice RavelBillie Jean / Michael JacksonLa bohème / Charles Aznavour Will Survive / Gloria GaynorStayin Alive / Bee GeesGet Lucky / Daft PunkHappy / Pharrell WilliamsSweet Dreams / EurythmicsMrs. Robinson / Simon & GarfunkelMa philosophie / Amel BentBorn to Be Alive / Patrick HernandezWhat a Wonderful Word / Louis Armstrong: Sondage OpinionWay pour l'association Prévention Routière et le groupe Wakam: étude réalisée par OpinionWay en mai 2025 auprès d'un échantillon de 1060 Français âgés de 18 ans et plus, titulaires d'un permis B et conducteurs d'un 4 roues au moins une fois par semaine, représentatif de la population française (questionnaire administré en ligne).Photo une-chaine-stereo-noire-pour-voiture-9452189 de Garvin St. Villier sur Pexels