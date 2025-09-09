Le concept Skoda Vision O illustre une évolution majeure du design Modern Solid de Skoda

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Skoda présente le concept Vision O au salon IAA Mobility 2025 de Munich. Conçu pour répondre aux défis de l'avenir électrifié des modèles break de Skoda, le concept Vision O dévoile une prochaine évolution majeure du design « Modern Solid » de Skoda. La longue tradition de modèles Combi de Skoda s'illustre dans le succès des Octavia et Superb Combi.

Le concept Vision O est le premier concept-car du constructeur tchèque développé en pensant de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur minimaliste intègre des technologies qui améliorent le confort et l'utilisation.

Le design du concept Vision O de Mlada Boleslav allie simplicité, authenticité et praticité.

Le concept-car dispose de capacités de conduite autonome avancées, de systèmes d'intelligence artificielle et privilégie la durabilité grâce à l'intégration de matériaux renouvelables et au respect des principes de l'économie circulaire.

À l'extérieur, l'évolution du design « Modern Solid » de Skoda se traduit par un style affirmé avec une face avant « Tech-loop ». Le design minimaliste de la face avant offre une efficacité maximale à travers l'optimisation de son aérodynamisme.

Le concept d'intérieur du concept Vision O est entièrement repensé. Le concept se caractérise par un design minimaliste, mettant l'accent sur la fonctionnalité, la simplicité et l'espace, avec plus de 650 litres de capacité de coffre. L'architecture IHM a été repensée de manière intuitive et centrée autour du conducteur. Elle comprend un écran Horizon Display personnalisable pour les deux passagers avant. Grâce à l'intégration de fonctionnalités d'IA, les passagers disposent d'une assistante personnelle Laura les guidant tout au long de leur trajet en leur fournissant des informations utiles sur leur environnement.

Le concept Vision O montre également comment des matériaux circulaires, tels que les produits à base de plantes, peuvent être utilisés. Avec le concept Vision O, Skoda met en œuvre des méthodes de production sans déchets, en réutilisant des sous-produits, qui sont recyclés et réutilisés.

La production du véhicule Vision O, basé sur une future plateforme du groupe Volkswagen, est envisagée pour la prochaine décennie.

Eric Houguet, écrit le 09/09/2025

