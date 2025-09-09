Le concept Skoda Vision O illustre une évolution majeure du design Modern Solid de Skoda

Skoda
présente le concept Vision O
au salon IAA Mobility 2025 de Munich. Conçu pour répondre aux défis de l'avenir électrifié des modèles break
de Skoda, le concept Vision
O dévoile une prochaine évolution majeure du design « Modern Solid » de Skoda. La longue tradition de modèles Combi
de Skoda s'illustre dans le succès des Octavia
et Superb Combi
.
Le concept Vision O est le premier concept-car
du constructeur tchèque développé en pensant de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur minimaliste intègre des technologies qui améliorent le confort et l'utilisation.
Le design du concept Vision O de Mlada Boleslav allie simplicité, authenticité et praticité.
Le concept-car dispose de capacités de conduite autonome
avancées, de systèmes d'intelligence artificielle et privilégie la durabilité grâce à l'intégration de matériaux renouvelables et au respect des principes de l'économie circulaire.
À l'extérieur, l'évolution du design « Modern Solid » de Skoda se traduit par un style affirmé avec une face avant « Tech-loop ». Le design minimaliste de la face avant offre une efficacité maximale à travers l'optimisation de son aérodynamisme.
Le concept d'intérieur du concept Vision O est entièrement repensé. Le concept se caractérise par un design minimaliste, mettant l'accent sur la fonctionnalité, la simplicité et l'espace
, avec plus de 650 litres de capacité de coffre. L'architecture IHM a été repensée de manière intuitive et centrée autour du conducteur. Elle comprend un écran Horizon Display personnalisable pour les deux passagers avant. Grâce à l'intégration de fonctionnalités d'IA, les passagers disposent d'une assistante personnelle Laura les guidant tout au long de leur trajet en leur fournissant des informations utiles sur leur environnement
.
Le concept Vision O montre également comment des matériaux circulaires, tels que les produits à base de plantes, peuvent être utilisés. Avec le concept Vision O, Skoda met en œuvre des méthodes de production sans déchets, en réutilisant des sous-produits, qui sont recyclés et réutilisés.
La production du véhicule Vision O, basé sur une future plateforme du groupe Volkswagen
, est envisagée pour la prochaine décennie.