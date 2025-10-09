Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Le concept de micro citadine électrique Suzuki Vision e-Sky revendique une autonomie de 270 km

Suzuki lève le voile sur le concept de micro citadine électrique Vision e-Sky.

La micro citadine électrique de Suzuki a été conçue pour les conducteurs qui utilisent régulièrement une micro citadine pour leurs déplacements quotidiens, aller faire leurs achats ou réaliser les trajets pendulaires lors de leurs congés.

La Suzuki Vision e-Sky est longue de 3 395 mm, large de 1 475 mm et haute de 1 625 mm.

Pensé autour d'une philosophie « Unique, Smart, Positive », le concept-car Suzuki arbore le design caractéristique de la marque japonaise.

La micro citadine électrique revendique une autonomie d'environ 270 km.

Le concept-car Suzuki n'est pas un simple exercice de style.

La Suzuki Vision e-Sky donnera naissance à une voiture électrique de série en 2026.

Eric Houguet, écrit le 09/10/2025

