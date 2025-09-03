Audi Concept C : un concept de roadster biplace électrique à toit rigide rétractable

Audi
présente un concept de voiture de sport biplace électrique
. Le concept-car
exprime la nouvelle vision
stylistique de la marque aux anneaux. L'Audi Concept C
ouvre la voie vers l'avenir.
Le nouveau visage de la marque d'Ingolstadt se distingue par une calandre noire vertical qui réinvente l'héritage Audi, accompagnée d'une signature lumineuse à quatre éléments.
Le toit du roadster conjugue les atouts d'un cabriolet
avec la pureté d'un design monolithique.
Des matériaux haut de gamme témoignent d'une précision dans chaque détail.
Un design minimaliste garantit un intérieur épuré. Une calandre noire verticale structure l'avant
Une calandre noire verticale constitue l'élément fondateur du design frontal Audi, à partir duquel se déploie toute la structure du véhicule. Inspirée de l'Auto
Union Type C (1936) et de l'Audi A6
de la troisième génération (2004), elle adopte une silhouette verticale, incarnant à la fois la présence et l'identité du modèle. Cette réinterprétation de l'héritage Audi met en valeur les anneaux tout en intégrant des technologies tournées vers l'avenir.Une ligne latérale marquée
La ligne latérale marquée définit les proportions du roadster biplace, issues d'une architecture centrée sur la batterie.
L'habitacle, étiré vers l'arrière, repose solidement sur la carrosserie.
À l'arrière, des surfaces épurées et des lamelles horizontales viennent souligner le caractère résolument sportif du modèle.Un toit rigide rétractable électriquement
Le roadster Audi dispose d'un toit rigide rétractable électriquement. Composé de deux éléments, il permet de préserver une silhouette monolithique tout en offrant une conduite à ciel ouvert. Une atmosphère intérieure raffinée
L'habitacle se distingue par des surfaces architecturales affirmées et des formes géométriques claires.
Fabriquées en aluminium anodisé, les commandes physiques offrent une expérience tactile qui reflète la qualité mécanique, à travers leur apparence, leur toucher et le « clic Audi » reconnaissable.
Le volant constitue le cœur de l'expérience sensorielle raffinée : sa forme ronde, ses éléments haptiques et les anneaux Audi en métal au centre sont réalisés avec précision. Chaque matériau contribue à l'atmosphère pure et sophistiquée de l'intérieur. La palette de couleurs, inspirée du titane, présente une harmonie ton sur ton. Des matériaux naturels créent un environnement
raffiné. Un éclairage ambiant indirect aux teintes naturelles renforce l'impression de solidité du design intérieur.Une technologie au service d'une expérience intuitive
La technologie est synonyme de progrès. Toujours présente, elle reste pourtant en retrait, jamais dominante. Les solutions intelligentes offrent une expérience fluide qui stimule tous les sens.
Le concept d'affichage et d'interaction s'inscrit dans la philosophie d'une technologie discrète. L'écran central de 10,4 pouces, repliable, délivre des informations adaptées à chaque situation de manière intuitive. Associé aux commandes haptiques du volant et de la console centrale, le design garantit clarté et précision dans l'interaction avec.Un modèle qui façonne l'avenir d'Audi
L'Audi Concept C marque le début d'une nouvelle philosophie du design, constituant un moment charnière pour la marque aux quatre anneaux. Le concept car préfigure un roadster à toit rigide rétractable de série et influencera les futures créations à venir de la marque d'Ingolstadt.