Le Dacia Hipster Concept incarne la vision Dacia de la mobilité électrique accessible

Dacia
lève le voile sur le Hipster Concept électrique
. Le Dacia Hipster Concept est la vision de la mobilité électrique du quotidien à la Dacia
.
Les designers Dacia sont partis d'une page blanche pour inventer une voiture électrique
du quotidien accessible au plus grand nombre.
Dans un format ultra compact
qui n'existe pas sur le marché européen aujourd'hui, le Dacia Hipster Concept propose 4 vraies places
et un coffre de 70 litres
dans un véhicule de 3 mètres de long
.
Du fait de ses dimensions réduites, le Dacia Hipster Concept est 20 % plus léger que la Dacia Spring
. Moins de poids, c'est moins de matière première et moins d'énergie utilisées lors de la fabrication. C'est aussi moins de masse à déplacer donc moins d'énergie consommée.
Le Dacia Hipster Concept est pensé pour les déplacements quotidiens de la vie de tous les jours. Il s'adresse à 94 % des automobilistes qui parcourent moins de 40 km par jour.DESIGN EXTÉRIEUR SIMPLE
Le Dacia Hipster Concept se distingue par un design simple et robuste : un bloc de tôle posé sur 4 roues aux 4 coins. Il n'y a aucun porte-à-faux, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
On retrouve la même simplicité dans le traitement de la face avant, toute en horizontalité et intégrant des projecteurs au design pur qui donnent un regard sérieux et sympathique au Dacia Hipster Concept.
Sur la face arrière, le hayon couvre l'ensemble de la largeur du Dacia Hipster Concept et s'ouvre en deux parties pour offrir un accès au coffre ultra-pratique.
La robustesse du design est renforcé par des protections latérales en Starkle, un matériau en partie issu du recyclage, et les skis avant et arrière teintés dans la masse.
La poignée de porte extérieure est remplacée par une sangle moins coûteuse.ESPACE INTERIEUR
L'habitacle du Dacia Hipster Concept est optimisé compte-tenu de la compacité de ses dimensions extérieures.
L'habitacle épouse étroitement les formes cubiques de la carrosserie, notamment avec des vitres et un pare-brise verticaux, pour exploiter au maximum l'espace disponible. La partie avant vitrée du toit apporte une luminosité qui contribue à la sensation d'espace. Pour réduire les coûts, les vitres latérales sont coulissantes.
Quatre adultes peuvent prendre place dans le Dacia Hipster Concept. L'accès aux places arrière est facilité par la grande ouverture de la porte et le basculement du siège passager avant.
Les sièges avant sont fusionnés pour former une banquette. Les appuie-têtes ajourés permettent d'optimiser la masse.
Grâce à la banquette arrière rabattable, le volume du coffre peut varier de 70 litres avec 4 passagers à 500
litres avec 2 passagers.
La planche de bord intègre deux airbags conducteur et passager.
Le smartphone du conducteur joue le rôle d'écran multimédia. Il fait aussi office de système audio du véhicule et de clé digitale pour déverrouiller et démarrer la voiture
. La connectivité et le numérique contribuent à rationaliser l'utilisation quotidienne du véhicule Dacia
avec la station d'accueil du smartphone qui permet une connectivité fluide entre le smartphone et le véhicule.