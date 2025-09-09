Le concept compact électrique Hyundai Three adopte le langage stylistique "Art of Steel"

Hyundai
lève le voile sur le concept électrique compact Three
au salon IAA Mobility 2025 de Munich.
Le concept Three est un véhicule électrique compact
issu de la ligne Ioniq de Hyundai. Il adopte le langage stylistique "Art of Steel" de la marque coréenne et incarne la prochaine étape de la stratégie d'électrification de la marque coréenne.
La philosophie de design "Art of Steel" transforme la résistance et la souplesse de l'acier en un langage sculptural. La formabilité naturelle de ce matériau permet de créer des volumes fluides et des lignes précises.
Le profil sculpté
de la carrosserie crée des formes enveloppantes associant trois surfaces principales, tandis que l'intersection des lignes contribue à renforcer l'impression de tension sur le plan visuel. Le caractère profilé de l'aileron arrière permet d'améliorer l'efficacité aérodynamique du véhicule tout en lui conférant une ligne de toit distinctive. Associée au hayon vertical, elle souligne la modularité typique d'une citadine
.
Le concept Three se distingue à l'avant et à l'arrière par des optiques à pixels paramétriques
. Ces pixels expressifs forment un dégradé qui ajoute de la profondeur au design extérieur.
La carrosserie arbore une finition anodisée qui reflète l'esprit du langage stylistique "Art of Steel" de Hyundai.
Les vitrages teintés de jaune et les jantes assorties créent une connexion entre l'extérieur et l'intérieur.
L'habitacle est dominé par des tons de jaune et de gris qui jouent sur la diversité des textures pour créer un espace
à la fois serein.
Le design de l'habitacle crée un environnement
intérieur convivial et apaisant.
Des widgets modulables permettent de personnaliser les trajets.
L'intérieur fait appel à des matériaux durables tels que des textiles confectionnés à partir de déchets marins et de la mousse d'aluminium léger. Ces matériaux témoignent de la vision
à long terme de Hyundai qui entend réduire son impact environnemental.Caractéristiques techniques du concept ThreeDimensions
Longueur: 4 287 mm
Largeur: 1 940 mm
Hauteur: 1 428 mm
Empattement: 2 722 mm