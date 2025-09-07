Le concept Volkswagen ID. Cross électrique vise une autonomie WLTP de 420 kilomètres

Volkswagen ID. Cross Concept: un SUV urbain électrique
Volkswagen
présente l'ID. Cross Concept
électrique au salon IAA de Munich (du 8 au 14 septembre 2025).Langage stylistique
Le concept ID. Cross reflète le nouveau langage stylistique sympathique de Volkswagen. Appelé « Pure Positive », le style Volkswagen mise sur une clarté pure et puissante, ainsi que sur une stabilité visuelle et une personnalité positive et sympathique.
Les lignes et les surfaces de l'ID. Cross Concept sont pures et claires. La personnalité positive du concept ID. Cross est reconnaissable à l'avant comme à l'arrière. Avec leurs graphismes et leur signature lumineuse 3D, les feux du show-car donnent l'impression que la voiture
« sourit ». Dimensions extérieures adaptées à un usage urbain
Le concept-car Volkswagen
mesure 4 161 mm de long avec un empattement de 2 601 mm. Le concept ID. Cross mesure 1 839 mm de large et 1 588 mm de haut. Sa taille est similaire à celle du T-Cross
. Espace intérieur
L'intérieur de l'ID. Cross Concept offre cinq places avec un volume de coffre de 450 litres. Un compartiment supplémentaire (25 litres) sous le capot avant offre un espace supplémentaire.
La largeur inhabituelle du véhicule et le design aéré de l'intérieur créent une plus grande sensation d'espace.
Les sièges spécialement conçus peuvent être complètement rabattus pour créer une zone d'inclinaison dans le style d'un bus VW
. Le SUV électrique Volkswagen
est un véhicule adapté aux familles.Cockpit
L'implantation du cockpit permet une attention concentrée sur la route. Dans l'ID. CROSS Concept, Volkswagen a créé une interaction harmonieuse entre les écrans avec des structures de menu intuitives, une commande vocale naturelle et des boutons pour des fonctions directes. Le volant multifonction avec commande à boutons clairs a été repensé. Les deux écrans centraux de l'ID. Cross Concept sont disposés sur un axe visuel : les instruments numériques (28 cm/11 pouces) et l'écran tactile central du système d'infodivertissement (diamètre : 33 cm/13 pouces).Matrice modulaire électrique MEB améliorée
Techniquement, la traction avant ID. Cross Concept est basée sur la matrice modulaire électrique MEB améliorée grâce à une nouvelle génération de logiciels, qui sera développée avec des améliorations entre autres, en termes de moteurs, de batteries et de logiciels. Système d'entraînement
Le concept ID. Cross est doté d'un nouveau système d'entraînement à la pointe de la technologie. Deux modules centraux sont le moteur d'entraînement électrique avec l'électronique de puissance intégrée dans le système d'essieu avant et la batterie haute tension disposée à plat dans le plancher sandwich. Le moteur électrique du concept-car
développe une puissance de 211 ch (155 kW) et alimente les roues avant. Autonomie
L'autonomie WLTP prévue s'élève à 420 kilomètres. Caractéristiques techniques
Plateforme: MEB plus, traction avant
Longueur: 4 161 millimètres
Largeur: 1 839 millimètres
Hauteur: 1 588 millimètres
Empattement: 2 601 millimètres
Capacité de rangement avec cinq personnes à bord: 450 litres (arrière) et 25 litres (avant)
Charge d'attelage: 75 kg
Poids de la remorque (maximum): 1 200 kg (freiné, pente de 8 %)
Roues: 235/40 R21
Puissance: 211 ch / 155 kW
Autonomie: jusqu'à 420 km (WLTP)
Vitesse maximale: 175 km/h
Après l'ID.2 all, l'ID. GTI Concept (basé sur l'ID.2 all) et l'ID. Every1, l'ID. Cross Concept est le quatrième petit concept-car électrique Volkswagen. Les versions de série de ces modèles électriques Volkswagen seront commercialisées à partir de 2026.