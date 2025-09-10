Le showcar Tindaya incarne l'esprit rebelle de la marque sportive espagnole Cupra

Le showcar Tindaya affiche un design musclé et émotionnel
Cupra
présente en première mondiale le showcar Tindaya
au salon IAA Mobility 2025 à Munich.
Le concept Tindaya incarne la vision
de la marque espagnole et son futur langage stylistique, avec un design extérieur et intérieur qui prend vie grâce à une idée radicale mais simple : "No Drivers, No Cupra".Design extérieur
Le showcar Tindaya incarne l'esprit rebelle de Cupra et révolutionne l'ADN de la marque sportive espagnole.
Tout commence et se termine avec l'illumination du logo Cupra. Il représente l'âme de la voiture
. Le logo donne vie au "masque noir" situé à l'avant, qui s'humanise et devient vivant. La lumière se propage à travers la face avant et vers les côtés. Elle finit par former la pupille des yeux du Cupra Tindaya à travers trois triangles. La lumière remonte vers les projecteurs qui sont intégrés sur le capot, et dans lesquels trois lumières triangulaires révèlent la signature du showcar Tindaya.
L'avant se caractérise par un museau de requin prononcé, encadré de déflecteurs qui guident le flux aérodynamique vers les prises d'air latérales. Le "masque noir " à l'avant définit l'expression et la personnalité du showcar. Surmonté de deux lignes sculptées qui encadrent le logo et qui font le lien avec les barres de toit, le capot est doté de fentes qui mettent en valeur le frunk à l'avant.
De profil, le caractère du showcar repose sur le contraste entre l'habitacle et la carrosserie, avec la posture "Pushing Forward" et des formes sculptées.
La silhouette de fastback, qui contraste avec un habitacle compact et une ligne athlétique et expressive, définit la personnalité du showcar Tindaya.
Sur les flancs, une ligne nette formant un angle prononcé s'étend depuis le pare-chocs avant. Elle confère à la voiture des épaules athlétiques tout en créant un contraste avec la carrosserie. Cette ligne se prolonge en formant des canaux d'air sculptés derrière les roues avant, pour se terminer au niveau des épaules arrière.
Les épaules arrière prononcées sont soulignées par la signature graphique de Cupra.
Le toit est doté d'une colonne vertébrale centrale en forme d'ýpsilon
, dont la structure est visuellement en harmonie avec les lignes du capot. Il s'agit du point architectural central du caractère du véhicule. Il comprend également deux panneaux de toit amovibles.
L'arrière vient parfaire le tout. Un double spoiler proéminent s'étend depuis l'habitacle, donnant une impression de vitesse et mettant en valeur un profil qui combine le Shooting Brake et le Fastback. Des lignes s'étendent depuis l'épaulement arrière pour encadrer les feux avec un "masque numérique" qui s'étend sur toute la largeur. Les feux arrière flottent, avec des formes nettement découpées et un contour triangulaire abritant une source lumineuse interne. Le pare-chocs arrière comporte deux déflecteurs latéraux comme à l'avant. Ceux-ci sont reliées par des canaux latéraux qui dirigent les flux d'air. Le diffuseur arrière accentue le caractère aérodynamique du design et apporte une touche finale puissante.Proportions
La voiture affiche des proportions dynamiques avec ses 4,72 m de long, ses jantes de 23 pouces, un rapport habitacle/carrosserie de 1/3 - 2/3 et une garde au sol élevée, qui est soulignée par la ligne progressive des passages de roues et du bas de caisse. Design intérieur
Le showcar Tindaya redéfinit le design intérieur de Cupra avec une idée radicale: "No drivers, No Cupra". Inspiré du sport automobile
, le cockpit est conçu comme une architecture entièrement centrée sur le conducteur.
Le "Driver Axis" est cœur du design intérieur avec un tableau de bord sculpté, et composé de formes structurelles superposées qui encadrent un écran de 24 pouces. Inspiré de la course automobile et des jeux vidéo, le volant est doté de boutons satellites pour un contrôle total. La console centrale surélevée fait office de colonne vertébrale au mono cockpit entièrement intégré.
L'expérience est renforcée par une interaction qui allie physique et digital, le phygital. "The Jewel" est au centre du système. Il s'agit d'une interface sensorielle, qui éveille le véhicule, ajuste les modes de conduite et transforme l'ambiance à bord grâce à la lumière et le son. L'habitacle se transforme en un espace
immersif et sonore grâce à un bandeau de projection situé à la base du pare-brise, des commandes haptiques et un système audio haute-fidélité.
L'habitacle se caractérise par une configuration 2 plus 2 avec des portières à ouverture antagoniste et des sièges baquets CUPBucket: une réinterprétation moderne du classique "Eames Lounge", alliant matériaux durables, ergonomie haute performance et éclairage d'ambiance enveloppant.