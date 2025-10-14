Le showcar Mercedes-Benz Vision Iconic incarne l'essence de Mercedes-Benz pour une nouvelle ère

Mercedes-Benz
lève le voile sur le showcar Vision Iconic
.
Inspiré par l'héritage de la marque Mercedes-Benz, le showcar est conçu pour une nouvelle ère.
Trouvant son inspiration dans le design automobile des années 1930
, le show-car incarne l'essence de Mercedes-Benz, avec un capot long, des lignes fluides et une touche Art déco combinée à une banquette continue à l'intérieur et à un arrière rappelant des classiques tels que la 300 SL
L'élément central est la réinterprétation de la calandre chromée traditionnelle Mercedes-Benz
. La calandre s'inspire des calandres verticales de modèles légendaires tels que la W 108
, la W 111 et la Mercedes-Benz 600 Pullman et permet à Mercedes-Benz de se démarquer.
Avec son large cadre chromé
, sa structure en verre fumé et son éclairage de contour intégré, la calandre dégage un fort sentiment d'identité Mercedes-Benz.
La façade numérique intègre l'étoile lumineuse
sur le capot. Le design distinctif de l'avant est enrichi par des phares fins, dotés des dernières technologies d'éclairage. La peinture noire brillante met en valeur le design extérieur sculptural du showcar.
Avec la conduite automatisée
, l'architecture de l'intérieur de la voiture
évolue. Le showcar Vision Iconic est caractérisé par un confort digne d'un salon et une expérience de luxe hyper-analogique et numérique.
L'intérieur du showcar Vision Iconic redéfinit l'élégance automobile à travers une composition d'inspiration Art déco. La pièce maîtresse du tableau de bord est une structure en verre flottant, appelée « Zeppelin ».
Le conducteur et le passager peuvent partager la banquette rembourrée
en velours.
Le conducteur fait face à un volant à quatre branches. Le logo Mercedes-Benz flotte à l'intérieur d'une sphère de verre, serrée par les rayons comme un bijou. Le plancher du véhicule est revêtu d'une marqueterie, une technique décorative datant du 17ème siècle et relancée dans les années 1920. Cette finition artisanale est réalisée dans un motif Art déco classique en forme d'éventail.
Le showcar est pensé avec un système de conduite hautement automatisé de niveau 4.
Après être entré sur l'autoroute et avoir activé le système de niveau 4, le conducteur pourrait utiliser le temps pour se détendre sans avoir à faire face à la circulation. La voiture devenant un salon mobile luxueux, il serait possible de faire une sieste ou de se mettre à l'aise.