Des pièces détachées d'origine issues de véhicules hors d'usage proposées à des prix compétitifs

Lespermettent d'Le problème pour l'automobiliste est d'sans y consacrer un temps important.L'offre de pièces d'occasion de B-Parts apporte une réponse adaptée à tous ceux qui souhaitent entretenir leur voiture à moindre coût et protéger leur pouvoir d'achat.L'initiative de B-Parts s'inscrit dans uneet de consommation responsable.Elle permet un accès facilité à des pièces détachées d'origine issues de véhicules hors d'usage à des prix compétitifs et sans surprise.L'offre de B-Parts relative aux véhicules Citroën est totalement intégrée au sein du programme « Citroën Citizen Services » qui propose une gamme complète de services.Citroën B-Parts offre une garantie 12 mois sur les pièces détachées d'origine issues de véhicules hors d'usage et propose le montage dans le réseau Citroën.Dans un contexte économique et environnemental tendu, les automobilistes sont de plus en plus sensibles et attentifs à des pièces détachées automobiles issues de l'économie circulaire.Les pièces d'occasion automobiles sont en moyenne 70% moins chères que des pièces automobiles neuves . Elles répondent aux attentes des automobilistes qui sont à la recherche de solutions pour entretenir leur véhicule à moindre coût.« Comme partout en Europe, le parc automobile roulant vieillit et doit être entretenu pour durer. Les pièces d'occasion sont indispensables quand les pièces ne sont plus fabriquées 10 ans après l'arrêt de production d'un véhicule ou bien lorsque les prix et les délais de livraison des pièces neuves sont devenus incompatibles avec les attentes des automobilistes » explique Laurent Barria, Directeur Marketing et Communication Citroën.L'offre de pièces d'occasion de B-Parts comprendToutes les pièces du catalogue de B-Parts sont d'etLes pièces automobiles d'occasion de B-Parts sont vendues dans plus de 155 pays dans le monde depuis les stocks Européens situés en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Lituanie.Image par LEEROY Agency de Pixabay