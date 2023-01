Depuis deux ans,: production limitée de véhicules neufs, baisse du marché des véhicules neufs, forte hausse des prix des voitures neuves , allongement des délais de livraison des véhicules neufs (de huit à dix mois contre trois à quatre mois en temps normal), baisse des transactions des véhicules d»occasion ainsi qu»une forte hausse des prix des voitures d»occasion.Malgré ce contexte très incertain frappé depuis plusieurs mois par la hausse des taux d»intérêt et de fortes tensions sur le pouvoir d»achat des Français, la hausse des tarifs des véhicules d»occasion est jugée durable par certains experts du marché automobile Français, à tel point que L»argus a fait évoluer début 2023 la célèbre Cote Argus.Depuis sa création en 1927, L»argus élabore des indicateurs de cotation du prix des voitures d»occasion sur le marché français.La Cote Argus est connue et reconnue par les professionnels de l»automobile comme par les particuliers pour fixer le prix de reprise d'un véhicule de particulier par un professionnel.Un ajustement exceptionnel à la hausse de la Cote Argus a été réalisé.La cote Argus est basée sur une décote de la valeur neuve d»un véhicule. Elle n'est pas influencée par les changements ponctuels du marché automobile.L»ajustement concerne l»ensemble des véhicules particuliers, avec des niveaux d»ajustements différents en fonction de l»énergie et de l»ancienneté du véhicule d»occasion.Acteur incontournable du secteur, L»argus collabore avec les 2/3 des professionnels de l»automobile en France.« Les prix de vente des voitures d»occasion ont augmenté d»environ 30 % en deux ans. Ce n»était jamais arrivé sur un laps de temps aussi court. La Cote Argus historique, qui existe depuis les années 1930, est une cote de dépréciation qui part du prix de vente d»un véhicule neuf et sert de référence pour la reprise des voitures par un professionnel. Il y a plusieurs courbes de cote et les dépréciations qui sont réalisées n»étaient pas reliées au marché, mais seulement à la dépréciation absolue d»une voiture . Comme nous avons constaté un écart qui devenait beaucoup trop fort entre les prix de vente des voitures d»occasion - ce qu»on appelle la valeur de marché ou la valeur annonces - et nos côtés qui sont forcément plus basses, nous avons rectifié nos courbes de dépréciation pour s»assurer qu»elles collent plus au marché »., Vice-président Mobility France du groupe Adevinta, maison-mère de L»argus.Une partie non négligeable de la hausse des prix des voitures d»occasion est due au fait que les loueurs « courte durée » n»obtiennent pas depuis deux ans les véhicules neufs escomptés auprès des constructeurs automobiles Les deux répercussions immédiates de cette pénurie est l»envolée des tarifs des locations automobiles et la hausse des prix des voitures d»occasion de moins d»un an.A l»image de la crise ponctuelle des semi-conducteurs, lesont stoppé leurs commandes de véhicules neufs lors des confinements causés par la crise sanitaire du Covid-19, comme les constructeurs automobiles ont stoppé leurs commandes de semi-conducteurs auprès des fabricants à la même époque.Les constructeurs automobiles ont également diminué fortement leur nombre deLe manque de modèles récents est un facteur à prendre en compte dans le prix des véhicules d»occasion.Par ailleurs, confrontés à l'allongement des délais de livraison, les entreprises ont, d'où une baisse significative des restitutions de véhicules âgés de trois ans en fin de contrat de location longue durée. Le nombre de restitution de véhicules en fin de location longue durée est tombé à 406 655 unités en 2022, soit 21 % de moins qu»en 2021 (Source: Sesamlld).De surcroit, laest en train de renchérir le coût d»acquisition des véhicules.Dans ce contexte économique compliqué,La tendance depuis l»été 2022 est à une baisse significative des prises de commandes de véhicules.Sans oublier, l»intensification de la concurrence causée par l»arrivée des constructeurs automobiles chinois sur le marché automobile européen et la progression régulière et durable des marques coréennes et japonaises sur le vieux continent.Prédire le prix des voitures d»occasion est devenu un exercice périlleux en raison des crises successives.Image by Ulrich Dregler from Pixabay