Selon La Centrale, le prix médian des véhicules d'occasion a augmenté de 19 % en moyenne sur un an, toute tranche d'âge confondue.



Les prix des véhicules d'occasion de La Centrale sont calculés sur une base médiane pour tenir compte des écarts de prix pouvant être sensiblement importants au sein d'une même tranche d'âge ou pour le même type de motorisation.



Toutes les tranches d'âge de véhicules d'occasion sont impactées, avec une augmentation qui croît proportionnellement à l'âge du véhicule d'occasion, pour atteindre 30,3 % sur les véhicules de plus de 15 ans.



De janvier 2020, qui correspond à la période pré-Covid, à décembre 2022, le prix des véhicules d'occasion a augmenté de 43,7 % en moyenne sur une période de trois ans.



Dans ce contexte, les français sont contraints d'adapter leurs critères d'achat depuis le Covid.



En raison de l'inflation et des crises successives, un Français qui souhaiterait s'acheter le même type de véhicule qu'en 2020 devrait débourser entre 5 000 et 8 000 euros de plus pour un véhicule de moins de 8 ans ou 3 000 euros pour un véhicule âgé de plus de 8 ans.



A budget équivalent, un automobiliste Français achète un véhicule de 3 ans plus âgé en moyenne et de 45 000 km de plus.



La hausse des prix impacte également les véhicules électriques et hybrides d'occasion.



Le prix des véhicules électriques et hybrides d'occasion a également augmenté en 2022, de plus de 22,3 % en moyenne.



Selon La Centrale, la demande pour les véhicules électriques et hybrides est forte et l'offre est limitée.



Conséquence de cette rareté, les véhicules électriques et hybrides d'occasion ont subi une augmentation de prix de 52,9 % depuis janvier 2020, période qui précède la crise du Covid.



Tableau de variation des prix des véhicules d'occasion par catégorie

4ème trimestre 2022 4ème trimestre 2021 Evolution 2022/2021 Prix médian d'un véhicule d'occasion (Toute tranche d'âge confondue/Toute motorisation confondue) 22 890 euros 19 800 euros 19 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (0-2 ans) 28 990 euros 25 990 euros 11.5 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (2-4 ans) 22 990 euros 18 960 euros 21.3 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (4-5 ans) 19 980 euros 16 490 euros 21.2 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (5-8 ans) 16 990 euros 13 491 euros 25.9 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (8-15 ans) 10 160 euros 8 490 euros 19.7 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (plus de 15 ans) 6 500 euros 4 990 euros 30.3 %

Prix médian d'un véhicule d'occasion (Diesel) 22 500 euros 19 990 euros 12.8 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (Essence) 20 390 euros 17 380 euros 17.3 % Prix médian d'un véhicule d'occasion (Electrique et Hybride) 36 690 euros 29 990 euros 22.3 %

Jérôme Ponsin, Directeur Général du Groupe La Centrale, commente : « Dans un contexte d'inflation et de pénuries de matériaux, le véhicule d'occasion est indispensable pour pouvoir accéder à la mobilité automobile et les français sont désormais contraints de repositionner leur choix sur des véhicules plus âgés et plus kilométrés. »



Image par Mike de Pixabay