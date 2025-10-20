Toyota est la marque automobile la plus valorisée au monde en 2025

Toyota reste la première des marques automobiles dans le rapport Best Global Brands 2025 que vient de publier Interbrand.



La valeur de la marque Toyota est désormais estimée à 74.2 milliards US $, en hausse de 2%.



La marque automobile japonaise est en sixième position du classement des marques les plus valorisées au monde.



La marque japonaise est devancée par Apple (470.9 milliards US $), Microsoft (388.5 milliards US $), Amazon (319.9 milliards US $), Google (317.1 milliards US $) et Samsung (90.5 milliards US $).



Mercedes-Benz arrive en dixième position de ce classement, avec une valorisation de 50.1 milliards US $ en baisse de 15%, devant BMW, quatorzième, avec une valorisation de 46.8 milliards US $ en baisse de 10%, et Tesla, vingt-cinquième, avec une valorisation de 29.5 milliards US $ en baisse de 35.2%.



L'édition 2025 de l'étude annuelle « Best Global Brands » d'Interbrand a été réalisée par des experts ayant analysé les meilleures pratiques des marques.



L'étude prend ainsi en compte les performances financières des produits et services de la marque, l'influence de la marque sur la décision d'achat du client et la force de la marque et sa capacité à sécuriser les revenus futurs de l'entreprise.



La méthode d'évaluation de marque d'Interbrand, certifiée ISO 10668:2010, vise à déterminer la valeur monétaire des marques internationales.



Le classement 2025 correspond à la 26ème édition des « Best Global Brands » d'Interbrand.



Cette étude est une référence en matière de valeur des marques internationales.



L'étude est destinée à identifier les 100 marques les plus prestigieuses du monde.



Classement des marques mondiales automobiles les plus valorisées Best Global Brands 2025 (évolution sur un an et valorisation en milliards US $):

06 Toyota plus 2% 74.2 $m 10 Mercedes-Benz moins 15% 50.1 $m 14 BMW moins 10% 46.8 $m 25 Tesla moins 35.2% 29.5 $m 29 Honda moins 7.3% 24.8 $m 30 Hyundai plus 6.9% 24.6 $m 52 Audi moins 10.7% 15.4 $m 54 Ferrari plus 17.8% 15.4 $m 56 Volkswagen moins 9.1% 15.0 $m 57 Porsche moins 13.9% 15.0 $m

81 Xiaomi plus 18.4% 9.5 $m 82 Nissan moins 32.5% 9.4 $m 89 Kia plus 5.5% 8.5 $m 90 Byd 8.1 $m 97 Range Rover plus 8.8% 7.2 $m

Source: Rapport 2025 des marques mondiales les plus valorisées Best Global Brands (Interbrand)