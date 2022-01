141 012 véhicules hybrides rechargeables vendus en 2021 en France

En 2021, il s'est vendu en France 141 012 véhicules hybrides rechargeables.



Les ventes de véhicules hybrides rechargeables bondissent de 89% par rapport aux 74 592 immatriculations enregistrées en 2020.



Sur l'ensemble de l'année 2021, l'hybride rechargeable représente 8,50% des ventes de véhicules particuliers en France.



Le Peugeot 3008 Hybride Rechargeable prend la première place avec 16 962 immatriculations. Suivent ensuite le Renault Captur Hybride Rechargeable (8 180 unités) et la Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable (7 097 unités).



53 667 points de recharge sont ouverts au public en France au 31 décembre 2021 (source : Gireve). En ajoutant une estimation des points de recharge privés, la France dénombrait, au deuxième trimestre 2021, plus de 700 000 points de recharge (source : Enedis).



Plus de 50 % des aires de service du réseau autoroutier concédé sont équipées en points de recharge. Le réseau compte 176 aires équipées en octobre 2021.



Les régions les mieux dotées en points de recharge sont les l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Le fonctionnement des bornes de recharge, la possibilité pour les utilisateurs d'avoir accès à des bornes de recharge de différents opérateurs, la clarté du prix de la recharge et la possibilité de paiement à l'acte font partie des points d'amélioration.



TOP 3 des véhicules hybrides rechargeables les plus immatriculés (particuliers) :



- Peugeot 3008 : 16 962 unités

- Renault Captur, avec 8 180 unités

- Citroën C5 Aircross : 7 097 unités



Sources: AAA et Avere France

Image par David McComb de Pixabay