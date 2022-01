Un pneumatique de démonstration contenant 70% de matériaux renouvelables

Goodyear développe unLe pneumatique Goodyear à 70 % de matériaux renouvelables comprendLeest utilisé dans les pneumatiques de démonstration à 70% de matériaux renouvelables pour le renforcement du mélange de gommes et pour aider à augmenter leur durée de vie. Il est traditionnellement fabriqué en brûlant divers types de produits pétroliers. Le pneumatique de démonstration de Goodyear comprend trois noirs de carbone différents produits à partir de méthane, de dioxyde de carbone et d'huile végétale. Les évaluations initiales du cycle de vie démontrent soit des émissions de carbone réduites par rapport aux méthodes actuelles de production de noir de carbone, soit l'utilisation de matières premières biosourcées ou issues de déchets.L'utilisation d'dans les pneumatiques de démonstration à 70% de matériaux renouvelables est une innovation importante de Goodyear pour conserver les qualités de souplesse du mélange de gommes dans des températures variables. L'huile de soja est une ressource biosourcée réduisant l'utilisation par Goodyear de matériaux à base de pétrole. Alors que près de 100 % des protéines de soja sont utilisées dans des applications alimentaires et dans la nourriture pour animaux, il reste un surplus important d'huile de soja. Il est disponible pour une utilisation dans des applications industrielles.Laest un composant souvent utilisé dans les pneumatiques pour améliorer l'adhérence et réduire la consommation de carburant . Le pneumatique de démonstration de Goodyear à 70% de matériaux renouvelables contient une variété unique de silice produite à partir de cendres d'écorces de riz, un sous-produit de la transformation du riz qui est souvent jeté. Une silice de haute qualité a été produite à partir de ces cendres résiduelles.Leest recyclé à partir de bouteilles en plastique et d'autres déchets plastiques. En le transformant en produits chimiques de base et en le restructurant en polyester de qualité technique, il est utilisé pour les câbles/cordes des pneumatiques.Les indicateurs de performance ont montré que les propriétés des composants permettent d'obtenir de remarquables performances globales des pneumatiques à 70% de matériaux renouvelables.Le pneumatique à 70% de matériaux renouvelables Goodyear est un pneumatique de démonstration.