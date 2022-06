Le Nissan Qashqai e-Power électrifié utilise un moteur turbo comme générateur

Le Nissan Qashqai e-Power embarque un groupe motopropulseur électrifié

La gamme dus'élargit avec l'arrivée de laLe groupe motopropulseur électrifié e-Power de Nissan Qashqai est unique en son genre.Lapour une réponse instantanée, maisLa motorisation e-Power de Nissan est composée d'unqui propulse les roues, d'uneet d'unà taux de compression variable de 158 ch, d'un groupe électrogène et d'un onduleur.Le système combine l'accélération linéaire caractéristique d'un véhicule électrique , tandis que les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique.Le bloc essence peut ainsi fonctionner en permanence dans sa plage optimale, ce qui entraîne une efficience énergétique supérieure à celle d'un véhicule hybride et des émissions de CO2 inférieures à celles d'un moteur thermique normal.Le moteur électrique est de taille et de puissance similaires à celles de la Nissan Leaf électrique La réponse instantanée offre une sensation de couple élevé et une accélération optimale à différentes vitesses pour faciliter les dépassements ou l'insertion sur une autoroute.C'est une solution unique qui combine l'accélération linéaire et fluide caractéristique d'un véhicule électrique, sans nécessiter de recharge électrique de la batterie, mais avecLe Qashqai e-Power propose silence, réactivité et efficience sans jamais avoir besoin de se brancher.La technologie est utilisée depuis 2016 au Japon. Elle a été développée et adaptée spécifiquement pour le marché européen pour répondre aux exigences de conduite sur le vieux continent avec une réactivité optimale.La puissance du moteur électrique est générée par un moteur essence turbocompressé à compression variable. Cette énergie alimente une batterie, qui alimente à son tour le moteur électrique ; elle peut être envoyée directement au moteur électrique, ou encore - simultanément - à la batterie et au moteur électrique.Les chiffres de consommation homologués du Qashqai e-Power sont deet desLede Nissan permet de contrôler la progression de la voiture à l'aide de la seule pédale d'accélérateur.Les conducteurs du Nissan Qashqai e-Power peuvent démarrer, accélérer, décélérer et freiner en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur (conduite e-Pedal).Lorsque le pied est levé de l'accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu'à 0,2 g) qui décélère le Qashqai e-Power jusqu'à rouler au pas (à une vitesse de 5 km/h).L'utilisation de l'e-Pedal Step permet de réduire les sollicitations du moteur en conduite urbaine et de maximiser les possibilités de régénération de la batterie.